Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia: Operaciones de las salseras son expuestas por cirujana

Todo por el cuerpo de ensueño. Yahaira Plasencia luce en sus presentaciones y redes sociales una figura despampanante. No obstante, su aspecto físico no fue así desde su juventud sino que pasó por las manos de la cirujana plástica Roma Coletti, quien reveló cuántos ‘arreglitos’ se hizo la popular ‘Reina del totó’.

Yahaira Plasencia se sometió a una operación en la nariz y aumento de labios con ácido hialurónico; para reducir el tamaño de su cintura y dar más volumen a su derrier, la salsera accedió a hacerse una lipotransferencia.

La cirujana plástica Roma Coletti fue entrevistada por el programa “Válgame Dios”, donde contó cuantas operaciones le pidió la salsera.

"Le he hecho la rinomodelación, ella no quería someterse a una rinoplastía, no quería someterse a más cirugías. Con ácido hialurónico se levanta la punta (de la nariz)", señaló la doctora.

Además, la salsera eliminó un gesto que se formaba cuando sonreía y le causaba molestia. “Tiene una mueca que a ella no le gusta cuando sonríe. Con el aumento de labios se le ve mucho más linda ahora, le encanta su perfil”, explicó la cirujana de Yahaira Plasencia.

Por otro lado, la especialista también reveló que Daniela Darcourt fue su paciente. “Su cambio ha sido radical, tiene una lipotransferencia”, señaló con respecto a la operación de la intérprete de ‘Señor mentira’

