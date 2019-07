La nueva estrella de Almodóvar en Dolor y gloria

Hoy se estrena en los cines de la capital Dolor y gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar, la misma que ha sido comparada con Roma de Alfonso Cuarón, pues la crítica considera que el director español desnuda su propia historia.

En declaraciones a la revista Life and Style, el actor argentino Leonardo Sbaraglia, quien interpreta a Federico Delgado, una de las parejas más significativas del protagonista, el cineasta Salvador Mallo (interpretado por Antonio Banderas), reveló que no sintió ninguna presión por convertirse en el nuevo chico Almodóvar. “Dolor y gloria me agarra en un momento en el que todo es agradecimiento y renovación. No sabía si tendría la posibilidad de trabajar con Pedro porque pasaban los años. Finalmente llegó y di lo mejor que tengo. Por suerte, quedó en el marco de una gran película, conmovedora y llena de momentos que movilizan al espectador”.

Para Sbaraglia ponerse bajo las órdenes de Almodóvar. “Fue una virtud que jugó a favor de nosotros por esta transparencia, intimidad y elementos de tanta sensibilidad para él. Pedro se relacionó con nosotros desde un lugar de mucha contención, con pocas notas, pero precisas. Nos hizo imaginar a estos personajes que pertenecen a su vida y a sus metáforas. Hubo mucha humanidad. Fue una experiencia realmente hermosa, no por eso fácil ni simple, pero con mucha fluidez”.