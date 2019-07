¿Shawn Mendes confirma relación con Camila Cabello? Cantante habló del tema

Luego que se hicieran públicas una serie de fotografías que confirmarían los rumores de un romance entre los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello, el joven intérprete se pronunció y sorprendió con su respuesta.

El descargo de Shawn Mendes se dio cuando participó en una sesión de preguntas y respuestas con sus fieles seguidores. Sin embargo, el artista no se imaginó que una de sus fans le consultaría sobre la presunta relación con su colega Camila Cabello.

Ante la atrevida pregunta, los asistentes quedaron en silencio para escuchar lo que iba a decir Shawn Mendes.

El canadiense de 20 años no tuvo mejor idea que salirse de la incómoda situación con un movimiento de cabeza en forma de negativa. En pocas palabras, Shawn negó los rumores de un romance con la intérprete de “Havana”.

Asimismo, la seguidora le preguntó si saldría con ella, sin embargo, el cantante acabó con las ilusiones de la joven.

“Esa fue una mejor pregunta, pero no (saldré contigo), no te conozco. Para salir primero necesito conocerte”, fue la respuesta del intérprete de “If I can’t have you”.

Recordemos que los rumores de un nuevo romance entre ambas estrellas nacieron cuando participaron en el candente videoclip "Señorita".

Las imágenes del polémico material dejaron impactados a los millones de seguidores de Camila y Shawn. Asimismo, los fanáticos empezaron con el rumor de que ambos habrían empezado a salir.

Las especulaciones cobraron fuerza cuando los cantantes fueron captados caminando de la mano por las calles de Los Ángeles. Además, un paparazzi captó a Cabello y Mendes dándose, lo que parece, un tierno beso.

Exparejas de Shaw Mendes y Camila Cabello

Antes que saliera a la luz en video “Señorita”, donde la química entre Shawn Mendes y Camila Cabello fue más que evidente, se dio a conocer que la cantante de origen cubano había puesto punto final a su relación con Matthew Hussey luego de 18 meses.

Por su parte, Mendes confirmó en una entrevista para la revista Rolling Stone que si mantuvo un romance con la modelo Hailey Baldwin, quien ahora está casada con el cantante Justin Bieber. Sin embargo, el romance no prosperó que no llegaron a algo más serio.

¿Cómo terminó el romance entre Camila Cabello y Matthew Hussey?

Hasta el momento es un misterio cómo y por qué acabó la relación de la cantante con Hussey. Según rumores, la cantante ya se habría sentido atraída por Shawn Mendes.

Camila Cabello pide a sus seguidores que ataquen a su expareja

Tras salir a luz que Camila Cabello puso punto final a su relación de año y medio con Matthew Hussey, el hombre su víctima de crueles comentarios a través de redes sociales. Ante esto, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus fans: "Lo que están haciendo me causa mucho dolor, y es totalmente innecesario y dañino añadir más dolor al dolor. Detrás de esos tuits se encuentra una persona real. No hacen más que extender el odio, diciendo cosas muy poco consideradas que no resultan divertidas y que solo hacen daños y no reflejan los valores que yo he tratado de representar”, escribió la intérprete de “Havana”.