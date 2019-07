Eugenio Derbez quedó con el rostro desfigurado tras salir en defensa de un perro

Eugenio Derbez es un fiel defensor de los derechos de los animales y eso le ha traído graves problemas. Hace unos años, el intérprete puso su vida en peligro.

El actor mexicano, quien se encuentra en plena promoción de la película “Dora y la ciudad perdida”, cinta protagonizada por la actriz de origen peruano Isabela Moner, aprovechó para contar el terrible momento por el que pasó.

Durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, el también productor reveló que casi muere tras recibir una dura golpiza cuando intentó defender a un perro que estaba siendo maltratado por unos sujetos. Eugenio Derbez quedó en estado crítico y tuvo que se sometido a una cirugía reconstructiva.

“Tengo este lado de acá (lado derecho del ojo), si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo mucho más caído, tengo mucho más caído este cachete que el del otro lado, hasta la uso para las películas, lado triste, lado alegre”

Según Eugenio Derbez, todo comenzó cuando unos individuos pusieron a pelear a unos perros y él se metió para defenderlos. Debido a esto, al intérprete le tuvieron que reconstruir el rostro.

“Me pegaron en la cara y se me salió un hueso y me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva en un cirujano plástico de la cruz roja. Me metieron el hueso otra vez y me reconstruyeron todo, quedé bastante bien, pero por defender a unos perros de unos tipos que los estaban poniendo a pelear… y me metí”.

Asimismo, el actor señaló que está pensando en contar su historia en un libro. “Siempre ando metido en problemas por defender a los perros, un día voy a ser un libro contando todas las historias de cuando me he metido (a defender a los animales) y hasta cuando me desfiguraron esta parte de la cara por defenderlos”, contó.

Finalmente, Eugenio Derbez mencionó que, a pesar del momento traumático que vivió, no se arrepiente de haber salido en defensa de esos seres indefensos.

"Nunca me he arrepentido por lo que he hecho por los animales. Cada vez que me veo al espejo veo que tengo este lado más colgado que el otro, pero vale la pena".

