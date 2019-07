Dorita Orbegozo aconseja a Tilsa Lozano para que olvide a Juan Manuel Vargas

Dorita Orbegoso reapareció en televisión y bailó en “Reinas del show”, programa que conduce Gisela Valcárcel por América Televisión. Asimismo, aprovechó su presencia en los medios para hablar de Tilsa Lozano y las veces que menciona Juan Manuel Vargas en su programa, debido a las revelaciones de Aída Martínez.

“Considero que ella no debe hablar de terceras personas, ya pasó tanto tiempo lo del ‘Loco’. Ella está en una etapa tan bonita de su vida, con sus hijos, su familia”, dijo Dorita Orbegoso para el diario Trome.

PUEDES VER: Michelle Soifer es víctima de burlas de Dorita Orbegoso por subir de peso

La modelo y bailarina de 32 años sostuvo que no le recomendaría nada a Tilsa Lozano porque es lo suficientemente mayor para saber muy bien lo que hace.

"Hay muchas mujeres a las que no les va bien en el amor. Tilsa es mayor que yo, no estoy para recomendarle nada. Lo único que sí puedo decir es que no comente de terceras personas", agregó.

Dorita Orbegoso agregó revelando la ‘fórmula’ para que la presentadora deje de hablar del ‘Loco’ Vargas: “Cuando llegue la persona indicada a su vida y llene todo su corazón, ya no va a tener que hablar de él”.

Finalmente, comentó que no tomaría un café con Tilsa Lozano, pero si la invitan a “Reinas del show”, no tendría problemas al escucharla.

Dorita Orbegoso responde críticas tras ingreso a “Reinas del show”

La bailarina deslumbró con una impecable coreografía en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

"Me gusta el formato, está completo, hay muchas que han sorprendido. Todas quieren ser reinas. Es un grupo bastante bueno, pero muy competitivo”, dijo Dorita Orbegoso, quien bailó ‘Mayores’ de Becky G en la pista de baile.