Lady Gaga lanza ‘Haus Laboratories’, su propia línea de maquillaje [VIDEO]

Lady Gaga presentó en su cuenta de Instagram el video promocional de su línea de maquillaje, Haus Laboratories, nombre derivado de Haus of Gaga, que corresponde al equipo creativo de la cantante encargados de su imagen y estilismo.

El clip -lanzando el martes 9 de julio- alcanzó el 1,017,575 de vistas en su primera dos horas de publicado, anunciando su disponibilidad a partir de la quincena del mes.

Asimismo, en una segunda publicación la cantante de “Alejandro” y “Million Reasons”, hizo una extensa reflexión sobre como el maquillaje la ayudó a empoderarse y transformarse en Lady Gaga, incluyendo en su última frase el título de uno de sus mayores éxitos “Born This Way”, lanzado el 27 de febrero del 2011 en su canal de YouTube, y que hasta el momento ya alcanzó los 247.900.507 de visualizaciones.

“Cuando era joven, nunca me sentí hermosa. Y mientras luchaba por encontrar un sentido de la belleza interna y externa, descubrí el poder del maquillaje.

Recuerdo ver a mi madre ponerse el maquillaje cada mañana, disfrutando del brillo de su poder para poner su cara más valiente como la mujer trabajadora que era. Entonces comencé a experimentar con el maquillaje como una forma de hacer realidad mis sueños de ser tan fuerte como mi madre.

Fue entonces cuando inventé a Lady Gaga. Encontré al superhéroe dentro de mí mirándome en el espejo y viendo quién quería ser.

A veces la belleza no viene naturalmente desde adentro. Pero estoy tan agradecida de que el maquillaje me haya inspirado una valentía que no sabía que tenía.

He llegado a aceptar que descubrí mi belleza al tener la capacidad de inventarme y transformarme. Dijeron que solo era raro, pero en realidad, solo nací de esta manera. Amor”.