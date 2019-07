Alexandra Hörler enfurece con usuario que la mandó a cocinar [FOTOS]

Alexandra Hörler vuelve a causar polémica en las redes luego de responder a un usuario que la mandó a cocinar.

Entorno a la final de la Copa América 2019, la periodista deportiva lanzó sus comentarios sobre las incidencias del último encuentro de Perú ante Brasil a través de Twitter. Pero no a todos los internautas les pareció correcto que opine sobre el deporte rey.

Un usuario escribió: “Anda a cocinar”, por lo que Hörler no toleró la agresión y decidió responder en la mencionada red social.

“Pobre infeliz. Si algo no te gusta, no me leas o no me sigas, pero respeta! Hombres como tú dan asco y joden el país. Por hombres como tú hay tanto machismo y violencia de género. Mejor lee el reglamento o vete tú a la cocina o a vomitar tu ignorancia por otro lado. Pobre retrógrado”, se lee en el tuit de Alexandra Hörler.

Los seguidores de la periodista la respaldaron con mensajes como: "No se merece tu repuesta, tú vales más", "los hombres nos quieren mandar siempre a la cocina, eso le hace daño al país complejo de inferioridad de algunos machos alfas, asco total, por eso no avanzamos en todo el país"

El usuario decidió eliminar la frase machista y la periodista continuó comentando el papel de la selección peruana en la final de la Copa América.

Pero la intervención de otro usuario, en defensa del anterior, empeoró la molestia de Alexandra Hörler.

“Desde cuándo una grosería, que vuelve violenta la expresión, es una broma? Y, además, el lugar de las mujeres -y todos- no es la cocina. Es un estereotipo machista y estúpido. El lugar de las mujeres es donde ellas quieran estar y llegar”, escribió la periodista.