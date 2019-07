Maluma y su atrevida manera de promocionar su nueva canción

Maluma es uno de los cantantes del género urbano con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte en dicha red social es muy comentado por sus miles de fans. Una reciente publicación del cantante no ha sido la excepción y viene generando la euforia de sus seguidores.

Se trata de un video en que el cantante colombiano es el principal protagonista. Según se puede ver, el intérprete quiso promocionar su canción “Instinto natural” con una sensual coreografía, donde se dejó ver sin polo.

“'Instinto natural', ¿Le hacemos video?”, fue la corta descripción que acompañó al atrevido video del cantante Maluma.

Los distintos seguidores del intérprete no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar sus sensuales movimientos.

Maluma bailando “Instinto natural” en Instagram

“Eres increíble Maluma”, “Irresistible”, “Mi lunes no pudo comenzar mejor”, “Amo todos tus movimientos”, “Creo que me enamoré”, “Siempre me sorprendes con tus videos” y “Me encantas”, se pudo leer entre los comentarios de la red social.

“Instinto natural” es el nuevo tema de Maluma junto al productor musical Sech y aún no tiene un videoclip oficial. La canción es un éxito rotundo entre los fans del colombiano y en las principales plataformas digitales.

Sobre el éxito de Maluma

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es un cantante y compositor colombiano de pop y trap. Saltó a la fama en su país natal en el 2011, gracias a los sencillos “Farandulera” y “Obsesión”.

Gracias a su tema “La temperatura” y “Carnaval” (2014) alcanzó reconocimiento en el resto de América Latina. Su álbum debut, Magia (2012), tuvo éxito comercial en Colombia,​ y un año después fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.