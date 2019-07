Barbra Streisand revela que pudo haberse casado con el príncipe Carlos [FOTOS]

Barbra Streisand se pronunció –después de 40 años- sobre el supuesto romance que habría sostenido con el príncipe Carlos, actualmente casado con Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles.

Durante su concierto –realizado el domingo 7 de julio – en British Summer Time Hyde Park, la cantante de 77 años mostró fotografías de ella con el príncipe Carlos, incluido la portada de un periódico con el titular el titular: “Barbra encanta a su príncipe, Charles”, al tiempo que señalaba que estaba en sus posibilidades haberse casado con él.

“Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”, dijo la artista según el tabloide británico The Daily Mail.

Barbra Streisand conoce al Príncipe de Gales

La cantante y actriz conoció al hijo de la Reina Isabel II en 1974, durante el rodaje de la comedia romántica “Funny Lady”, protagonizada por ella junto a James Caan y Omar Sharif.

En aquel entonces, Barbra Streisand tenía 32 años y Carlos de Gales, 26 años. Christopher Andersen –biógrafo no oficial de la Familia Real- dijo que el príncipe estaba tan enamorado de la cantante que incluso tenía un póster de ella en su pared en la universidad.

Sin embargo, los rumores de un romance secreto entre ambos surgieron en 1994.

En abril de ese año, la cantante realizaba su primera gira por Europa –tal como confirma la web Barbra Archives- brindando un espectáculo el día 25 para la fundación The Prince´s Trust. A esta asistió el príncipe Carlos y se reunió con la cantante en el backstage antes del show, y durante la función Barbra Streisand le dedicó la canción “Someday My Prince Will Come”.

Los rumores de un cortejo se intensificaron durante un viaje del príncipe Carlos a Estados Unidos en noviembre de ese año, después de declarar que ella era su “única Pin-Up”, (una persona en actitud sugerente o coqueta).

Según Christopher Andersen, el príncipe Carlos y Barbra Streisand tuvieron un encuentro romántico en el Hotel Bel Air. Durante ese periodo él ya llevaba separado dos años de la princesa Diana.