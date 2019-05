¿Ivana Yturbe retomó su romance con Mario Irivarren?

La modelo Ivana Yturbe decidió pronunciarse públicamente para ponerle fin a los rumores sobre una posible reconciliación con Mario Irivarren, los cuales surgieron luego que fuera vista con él en un concierto.

En primer lugar, la popular 'Princesita Inca' aseguró que asistió al mencionado evento acompañada por varios amigos y no solamente por su expareja. “Estaba con mis amigos, con ‘Tefita’, con Marito, con todos. Todos somos amigos”, señaló.

Luego de ello, indicó que por el momento se encuentra enfocada en temas que no tienen nada que ver con su situación sentimental. “Ahorita estoy tranquila. Estoy enfocada en otro tipo de cosas”, refirió. Sin embargo, afirmó que, si volviera a enamorarse dentro de poco, no tendría temor en darlo a conocer públicamente. “El día que esté con alguien lo voy a gritar a los cuatro vientos porque me hará feliz”, añadió.

Ivana Yturbe sorprendió al revelar si es que estaría dispuesta a retomar su romance con Mario Irivarren. La modelo dejó abierta la posibilidad de volver con el popular ‘Calavera Coqueta’. “Por supuesto (sin problemas si volvieran)”, comentó. “Yo creo que todo se da cuando se tiene que dar, y si se da, se da y punto”, agregó. Sin embargo, recalcó que por ahora prefiere disfrutar de su soltería. “Ahorita estoy bien como estoy, estoy tranquila y pretendo estar”, finalizó.

Ivana y Mario fueron captados juntos en el concierto “4 latidos”, donde se presentaron Camila y Sin Bandera. Los integrantes de “Esto es Guerra” salieron juntos en el auto del evento en el auto del chico reality.

A la salida del concierto ocurrió un grave incidente que sorprendió a más de uno. “Válgame Dios” emitió imágenes del preciso momento en que Mario Irivarren embiste con su carro a uno de los fotógrafos de su programa, cuando este intentaba tomarle una foto al modelo.

Como se recuerda, Ivana Yturbe ha sido vista muy cercana a Mario Irivarren tras poner fin a su romance con el futbolista Jefferson Farfán a principios de este año.

Mario Irivarren revela el tierno gesto que tuvo Ivana Yturbe con él

Hace unos días, se realizó el concurso Míster EEG, en el que Mario Irivarren resultó uno de los finalistas. Tras su participación, el chico reality reveló que hace algún tiempo Ivana Yutrbe le dio consejos sobre modelaje.