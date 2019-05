Magaly Medina compara a Coto Hernández con la 'Foquita' y este la trolea en vivo

Magaly Medina tuvo como invitado especial a Coto Henández en su programa "Magaly TV, la firme". La presentadora de ATV preparó varias preguntas incómodas y las comparaciones con Jefferson Farfán le hicieron pasar un sin sabor en vivo.

Sin embargo, el modelo y examigo de Erick Sabater intentó defenderse de las "odiosas comparaciones" que le hicieron con el jugador de Lokomotiv. La popular 'Urraca' se divirtió con cada parangón que hicieron entre el ex de Melissa Klug y el amigo de Yahaira Plasencia.

"Jamás me pagan por sexo, eso no es así", manifestó el costarricense al ser cuestionado por el rumor de que alguna vez se habría acostado con algunas damas por dinero.

Magaly Medina cambió de tema para evitar la tensión en el set de ATV, y alertó al invitado sobre la competencia de rap en vivo.

"Debes estar feliz por lo que ganaste. Hablando de Yahaira cincuenta lucas te llevaste. Para ti es un billetón y te da un poco de brillo, mientras para la 'Foca' solo es un sencillo", le cantó Magaly Medina a su invitado.

"Yo no tendré en mi vida mucho que ofrecer, pero igual ciertas mujeres me llegan a querer. Con esta cara linda conquisto a cualquiera y no me hace falta tener una enorme billetera", respondió Coto Hernández.

"Hablando de Erick Sabater y 'Tus reyes de la noche', te metiste con Michelle y lo 'cuerneaste' con roche. Fuiste mal amigo, ahora la estás pagando y es por eso que la Yaha ahora te está negando", agregó la presentadora de "Magaly TV, la firme".

Ambos continuaron con el jocoso rap en vivo, pero el modelo y examigo de Michelle Soifer tenía algo que decirle a la presentadora, dejando a un lado las 'chuletas'.

"Coto es tranquilo y no vende pelear. Tú con tantos años en la tele no te vayas a picar, ni con todos tus chacales me pudiste 'ampayar'. Se amanecían y no hubo forma", aseguró el costarricense.

No obstante, Magaly Medina se "picó" y le envió otro mensaje en medio del hilarante rap de "Magaly TV, la firme". "Yo no me como el cuento. Tú eres de esos hombres que son pura boquita y te haces en los pantalones cuando te hablan de la 'Foquita'".

Coto Hernández trolea en vivo a Magaly Medina