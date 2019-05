Modelo revela que Kevin Blow le escribía pese a su relación con Michelle Soifer

Coto Hernández reveló por su paso en “El valor de la verdad” que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater, pero que los encuentros íntimos sucedieron cuando él no era amigo del modelo dominicano.

El tema de la infidelidad de Michelle Soifer a Erick Sabater fue abordado este lunes en el programa “Mujeres al mando” y cuando las conductoras hablaron de lo que pasaría con Kevin Blow, una de las invitadas sorprendió con su comentario.

Giulliana Barrios, expareja de Erick Sabater, reveló que el dominicano no se debería de molestar con Michelle Soifer porque “él le escribía a otras chicas”.

Cuando le preguntaron a qué chica se refería, Giulliana Barrios reveló que Kevin Blow le escribió cuando él ya estaba con Michelle Soifer. “Cuando me di cuenta de quién era, preferí no seguir hablándole”, dijo la modelo.

La modelo contó que Kevin Blow le escribió el año pasado en Instagram y que luego le pidió su Whatsapp, pero ella no se lo dio. Además reveló que en ese entonces, ella ya estaba con Erick Sabater.

En conversación con Beto Ortiz, el bailarín costarricense admitió que se vinculó sexualmente con Michelle Soifer, cuando ella ya tenía una relación con Erick Sabater. Especificó que el primer encuentro se dio cuando la pareja presumía su amor en “Esto es Guerra”.

“A ella (Michelle Soifer) se le vinculaba con él, pero me decía que no tenían nada. Nos coqueteábamos, nos empezamos a ver y teníamos química. Ella no tenía que rendirme explicaciones de nada y yo no le reclamaba”, expresó el modelo que también confesó que tuvo una relación con Yahaira Plasencia.

Coto Hernández indicó que en ese entonces, él no era ni amigo ni socio del dominicano. “En ese tiempo Erick (Sabater) no era mi amigo, así que no me importaba. Infidelidad sí hubo y tengo pruebas de todo. Nos veíamos siempre, en mi departamento o en su casa”, contó el costarricense en el sillón rojo.

Asimismo, el exparticipante de “Combate” contó que ha coqueteado con Michelle Soifer, cuando esta ya tenía una relación con Kevin Blow. “Una vez me escribió y me dijo que había soñado conmigo. Sentí que quería tener un acercamiento conmigo, le decía que vaya a mi departamento, pero tuvo temor y nunca llegó”, agregó el ex de Karen Dejo.

Coto Hernández se llevó los 50 mil soles en "El valor de la verdad"

Coto Hernández respondió 21 preguntas a Beto Ortiz y se quedó con el premio mayor, como muy pocos participantes de "El valor de la verdad". El bailarín habló de su vida sentimental.