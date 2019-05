Rihanna y sus desnudos más impactantes a lo largo de su vida

Desde que inició su carrera en la industria musical, Rihanna se ha caracterizado por ser una de las artistas que se ha mostrado abiertamente a favor de los desnudos.

A sus 31 años, la artista de Barbados no ha tenido repartos a dejarse ver como Dios la trajo al mundo.

Ya sea para sus redes sociales, video o portadas de revista, la intérprete de "Umbrella" ha dejado en claro que no tiene problemas la hora de quitarse la ropa.

En 2012, la controversial cantante de pop se robó toda la atención al posar con pocas prendas para la revista GQ.

Dos años más tarde, Rihanna, al igual que muchas celebridades, sufrió la filtración de fotos íntimas. La artista tuvo que lidiar con la divulgación de siete imágenes suyas donde aparecía totalmente desnuda.

Luego del escándalo, diferentes revistas de prestigio buscaron a la joven artista para que aparezca en sus portadas

Esquire fue una de las primeras revistas que pudo contar con la cantante. A través de su cuenta de Instagram, la Rihanna publicó una serie de fotos donde dejó a sus fanáticos más que encantados.

En las instantáneas se pudo apreciar a la celebridad tomando un baño y en topless.

Poco tiempo después, la expareja de Chris Brown paralizó al mundo al mostrarse semidesnunda para la revista francesa LUI.

'

'Riri', quien compartió las impactantes imágenes en su cuenta oficial de Twitter, dejó en shock a sus millones de seguidores, pues la portada parecía mostrando sus pezones.

Además, dentro de la revista, se pudo observar a Rihanna en sugerentes poses donde lució sus tatuajes. Las fotos fueron tomadas por el Ellen Von Unwerth.

Criticada por polémica foto

Hace tres años, Rihanna generó toda clase de comentarios tras publicar una foto en su cuenta de Instagram donde se la vía besando en los labios a su sobrina Majesty. La que parecía una tierna foto se tornó un dolor de cabeza para la artista, pues los usuarios la criticaron por publicar dicha imagen donde ambas aparecen desnudas antes de dar un baño.

En sus videos también aparece ligera de ropa

En videos como "Bitch better have my money", "Needed me" y "Kiss it better", Rihanna aparece muy sensual mostrando sus atributos. La cantante suele salir en sus clips con poca ropa y mostrando los pezones.





Rihanna y sus fotos más hot en Instagram