Critican a la hija de Vanessa Terkes por su nuevo look masculino

Luego de que Vanessa Terkes confirmara el fin de su relación con el alcalde George Forsyth, la hija de la actriz ha evitado pronunciarse, pese al gran compromiso que tenía con La Victoria.

Después de varios días de silencio, Sujetka Val Terkes volvió a llamar la atención de sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que aparece con la cabeza totalmente rapada.

La publicación abrió un debate en las redes sociales. Mientras algunos respaldaron a la joven, otros la cuestionaron por cambiar su apariencia, incluso le recordaron su opción sexual. “¿Por qué te haces eso mujer?”, “Tu madre debe preocuparse por ti, deben llevarte a un sicólogo” y “Niña, está bien que seas lesbiana, eso se respeta, pero no es necesario que te cortes y rapes el pelo. Eres una mujer, vístete como mujer, ten a tu pareja. Pero yo lo veo innecesario que pretendas verte como hombre”, fueron algunas de las reacciones.

Después de algunas críticas en la sección de comentarios de Instagram, la hija de Vanessa Terkes no se inmutó y utilizó la misma red social para compartir una fotografía que la muestra cómo se ve con la cabeza rapada.

Una vez más, la hija de Vanessa Terkes abrió sin querer el debate en Instagram, incluso cuestionaron el papel de madre de la expareja de George Forsyth. “Eres bonita, pero te queda feo estar así”, “¿Pero estás adoptando la forma de hombre o vas a decir que no? No es necesario llegar a tanto menos cuando se tiene una madre en el ojo de la tormenta, es mi humilde opinión”, “Si eres feliz, no importa lo demás ...sin embargo, eres influencer, cuando te cortaste el pelo pudiste donarlo para la gente con cáncer” e “Inconscientemente, en mi opinión y cualquier sicólogo opinará lo mismo, es un grito de auxilio: ‘mamá, te necesito’. En serio que Vanessa deja muy de lado ser madre”, expresaron en Instagram.

Sin embargo, en esta publicación, hubo más comentarios de respaldo a Sujetka Val Terkes. “Cuando leo comentarios tan fuera de lugar, me recuerda cuánto nos falta por crecer como mundo, qué falta de empatía, qué grande es la ignorancia y qué fácil es juzgar solo viendo una imagen”, “¡Ese corte te hace ver súper linda! Tienes bonito rostro. No a cualquiera se le vería tan bien”, “Con pelo / sin pelo .... siempre Sue. La chica de un corazón y un carisma muy especial. ¡Te quiero Sue!”, “Lo que importa es que a ti te guste, y no se te ve mal... cada persona tenemos gustos diferentes, yo suelo peinarme todos los días con un moño y listo.... Al que le guste bien y al que no también, vibras” y “¿Es en serio todo este drama que la gente hace simplemente porque la señorita decidió raparse el pelo? Ella no está hablando nada ni diciendo nada ni tampoco su foto lo expresa. Es la forma de ser de cada uno, es radical y ya. Ojo con los que tenemos hijos no nos sorprendamos con nada ni nadie y los que no pues también. No digo que Dios te castigará ni nada pero quienes más hablan y quienes más critican pues les toca su chiquita por ahí. Dejemos a cada persona con su forma de ser de sentir y de ver la vida como deseen. Es una niña linda, joven y si no les gusta no la sigan”, indicaron otros fans en Instagram.