Tula Rodríguez incomoda a Yaco con comentario sobre Natalie Vértiz

La nueva tentación del barrio San Pedro en la teleserie “De vuelta al barrio” es sin duda ‘Chicho’, el personaje que interpreta desde hace unos días Yaco Eskenazi, quien regresó a la actuación de la mano de Efraín Aguilar.

Con sus buenos modales y atractivo físico, ‘Chicho’ (Yaco Eskenazi) ha inquietado a las mujeres del barrio, por ende se ha ganado el odio de Pichón (Paul Martin), Coco (Lucho Cáceres), Oliverio (Erick Elera), Benigno (Adolfo Chuiman), entre otros.

Por ejemplo, hace unos días, el hermano de ‘Elvira’ (Tatiana Astengo) llamó la atención de ‘Malena’ (Mónica Sánchez) al auxiliarla cuando iba a doblarse el pie mientras bajaba del segundo piso.

Tras revisar la lesión de Malena, el personaje de Yaco Eskenazi aseguró que no era de gravedad. Luego de darle unos masajes, la mamá de los Ganoza intentó pararse con ayuda de él, pero casi vuelve a caerse.

Chicho, quien al parecer está muy entusiasmado en Sofía (Luciana Blomberg), sujetó a Malena a tiempo y ambos terminaron mirándose fijamente. La incómoda posición fue captada por Dante, Beto y Julio, quienes gritaron al ver a su madre en esa situación.

Debido a ese furor en “De vuelta al barrio”, el programa “En boca de todos” invitó a Yaco Eskenazi para que hable de su personaje. Pero el conductor de televisión no imaginó que mencionarían a su esposa pero de forma despectiva.

Tula Rodríguez sorprendió a Yaco Eskenazi al lanzar duro comentario sobre su esposa Natalie Vértiz al asegurar que no es tan bonita, incluso la calificó de "paliducha".

“Las del barrio San José son más carnocitas (...) Ay no sé, voy a dar mi opinión. A mí la verdad no me parece muy bonita. Me parece medio paliducha”, dijo la esposa de Javier Carmona, a lo que Yaco Eskenazi calificó a la madre de su hijo como un “mujerón” y aseguró que Tula Rodríguez es “bien envidiosa”.

“Es mi opinión y no soy envidiosa. Todas las mujeres somos bonitas, pero no todas llegaron a la repartición de belleza", añadió la morocha en broma. Comentario que no comparte Yaco Eskenazi.

Incluso, el ex chico reality señaló que “Natalie es mucho mueble para mi sala, pero así es, la suerte del feo el bonito la desea".

La modelo Natalie Vértiz no se queda atrás y cada vez que puede, elogia a Yaco Eskenazi. "Él es un chico con mucha gracia, Yaco ha sido un chico dotado desde siempre, de chibolo lo fastidiaban mucho, solo que no suele usar ropa apretadita, pero ahora está a punto de ingresar a De vuelta al barrio así que ya debe ir calentando motores. Ya quiero verlo en la novela, sé que causará sensación". Además, agrega: "Me encanta mi esposo, me muero por él, yo feliz de que lo vean como 'rico y apretadito', somos una pareja segura, y me encanta que le den halagos".