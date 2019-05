Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán siempre se mete con sus exnovios [VIDEO]

Continúa la polémica. Hace unos días se filtraron unas fotos de la de fiesta de cumpleaños de Alejandra Guzmán en Nueva York donde estuvo presente Christian Estrada, exnovio de la hija de la cantante, Frida Sofía.

Este acercamiento, entre la artista y el joven, hicieron que los rumores de un posible romance entre ambos aumentara cada vez más.

Es por eso, que la modelo Frida Sofía decidió referirse al respecto, pues ella tampoco entiendo por qué la mujer que le dio la vida es muy cercana a su expareja.

La joven dio una entrevista para el programa "Suelta la sopa" donde reveló que su mamá tiene la costumbre de relacionarse con sus exnovios.

“Lo que sí me molesta es que mi mamá, por medio mío, conoció a un ex novio con el cual yo estaba saliendo. Se terminaron las cosas entre nosotros normal, pero mi mamá siguió una relación con él y era de negocios. Mi mamá es muy sexy, guapa, o lo que quieras, pero sí me ha llegado a incomodar cuando vamos al barco o así, se pone muy touchy (con amigos de Frida)”.

En otra parte de la entrevista, Frida reveló por qué no llamó Guzmán para felicitarla por el Día de la Madre.

“Porque en primera no me contesta. La última vez que le hablé fue en Navidad . No me contestó y ya decidí yo no hablarle tampoco porque se suponía que iba a pasar Navidad conmigo. Amo a mi mami, pero esta persona que está actuando de esta manera no la conozco. No sé si es la gente que la rodea, no sé si es el ego. Cuando me suba al escenario, me voy a bajar del escenario también, que es muy importante, y si tengo hijos, se los juro que nunca, nunca, me van a necesitar”.

Una relación muy tensa

Frida Sofía dijo que su mamá tampoco la llamó para su cumpleaños

“Ya no hay comunicación, ya no hay respeto… Ahora, si yo estoy tan mal y soy mala hija, ¿por qué no me ha regañado? Ni para mi cumpleaños me marcó”.

“No sé si es rencor. Es como una traición bien fea”, agregó.

No tiene el apoyo de su familia

La joven modelo debutó en el negocio de la música. Sin embargo, a través de sus redes sociales, contó que no tuvo el apoyo de su familia.