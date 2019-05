El tonificado derrier de Chris Evans que vuelve locas a sus fans [FOTOS]

El actor Chris Evans, quien ganó fama mundial al interpretar al Capitán América, ha llamado la atención por su gran físico.

El intérprete de 37 años, en uno de los favoritos entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, se robó la atención de sus miles de fanáticas, pues su ceñido atuendo de Capitán América ha dejado ver que posee en físico envidiable. Y algo que no pudo pasar el alto fue el tonificado derrier que luce.

Ante esto, los productores de "Avengers: Endgame" no tuvieron mejor idea que añadir el tema del derrier de Evans en la cinta.

“Chris Evans nunca ha estado cómodo con ese atuendo de la primera película de los Vengadores. Y así, en la retrospectiva, es un pequeño guiño a cómo era eso entonces, y esto es ahora”, reveló el escritor Stephen McFeely a Los Angeles Times.

Desde aquella cómica escena, los fans del Universo Marvel, sobre todo, las mujeres, no ha dejado de mencionar el derrier del querido Capitán América.

Para Chris Evans no ha sido fácil llegar a tener el físico que ahora luce sin preocupaciones en películas, alfombras rojas y en redes sociales, pues a través de Twitter suele publicar videos donde se le ve entrenando muy duro para mantener su cuerpo tonificado.

¿Por qué sigue soltero?

En la actualidad, Chris Evans es uno de los solteros más cotizados, pero muchos se preguntan por qué un hombre como él aún no encuentra pareja.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el actor confesó que no está destinado a compartir su vida con alguien.

“Soy de esos que tiene pánico a sentirse atrapado en una relación”, explicó el actor.

“Siempre he sido un hombre muy independiente. Me encanta acampar sin tener que dar cuentas a nadie. Por supuesto me gustaría estar con alguien que también tuviera su propio espacio, pero no me veo emparejándome con nadie que para estar conmigo decida hacer solo lo que a mí me gusta”, aseguró. “Eso me parece asfixiante”.

Su última pareja

Chris Evans mantuvo una relación de idas y vueltas con la actriz Jenny Slate, quien ha sido duramente criticada en redes por no ser lo suficientemente hermosa para estar con el actor. El pasado mes de abril, la intérprete rompió su silencio y reveló qué su relación con Evans no tuvo un final feliz.

“Cuando terminamos no lo hicimos en malos términos. Después de eso mantenemos comunicación, hablamos algunas veces y cuando su tiempo (el de Chris Evans) se lo permite. Somos muy buenos amigos y es algo bastante lindo”, afirmó durante dicha entrevista.

La actriz aseguró que su relación fallida con el célebre actor se debió a múltiples factores: falta de tiempo, el alejamiento, incompatibilidad de agendas, muchos compromisos y el estilo de vida ajetreada de los dos.

Así es la vida detrás de cámaras de Chris Evans