Quentin Tarantinoes cuestionado en Cannes

Ambientada a fines de la década de los 60 en el contexto de los asesinatos de la secta de Charles Manson, Once Upon a Time in Hollywood (o Érase una vez en Hollywood), la última película de Quentin Tarantino, fue descrita como “una carta de amor” a la industria y también dio pie a hablar del papel de las mujeres en sus películas, algo que hizo que el cineasta saliera de la conferencia enfadado.

La cinta fue estrenada en Cannes con una ovación de varios minutos, pero tras responder sobre el tema de fondo de la película (el asesinato a la actriz Sharon Tate, en ese entonces esposa de Roman Polanski) y la “fascinación” popular por el psicópata que lograba atraer a jóvenes, el periodista de The New York Times le preguntó al cineasta por qué la participación de una nominada al Óscar como Margot Robbie se limitaba a pocas líneas. “Rechazo tu hipótesis”, declaró tajante Tarantino.

A su turno, Robbie mantuvo un discurso conciliador. “Creo que los momentos que obtuve en la pantalla me dieron la oportunidad de honrar a Sharon y su ligereza. No creo que la intención fuera profundizar más. Creo que la tragedia fue, en última instancia, la pérdida de la inocencia y mostrar que los maravillosos aspectos de ella se podía hacer rápidamente sin hablar, y sentí que tenía mucho tiempo para explorar el evento del personaje sin diálogo. Quentin me dijo que ella es el corazón de la historia. Siento que he honrado su memoria”.

También aparece en la película Polanski, culpable de abusar de una menor en los 70. El cineasta negó que le haya consultado. “No lo hice. Realmente no hablo de él como el mejor director, sino como el más caluroso, en ese momento. Es casi incomprensible pensar en cuánto ganó Rosemary’s Baby en su día. Era común que una película ganara $ 8 millones. Ganó como $ 35 millones. Soy fanático del trabajo de Roman Polanski. Es uno de los grandes cineastas de nuestra era”. ❖