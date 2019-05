Ivana Yturbe explota contra los conductores de 'Esto es Guerra' por mal juego [VIDEO]

Ivana Yturbe se convirtió en una de las convocadas más controversiales de 'Esto es Guerra', debido a que se encontraba en una relación con Jefferson Farfán; sin embargo, esta vez la modelo volvió a acaparar la atención de los televidentes a raíz de su participación en un juego de altura, donde se negó a saltar y arremetió contra los conductores.

En el programa, la popular expareja de Mario Irivarren ha logrado superarse poco a poco conforme avanzaron los juegos, pero, esta vez debió de enfrentarse a uno de sus grandes temores relacionados con la altura. La joven logró avanzar a paso firme en la primera etapa del juego y pensó que podía lograrlo.

Al llegar a la última parte del juego, la expareja de Jefferson Farfán debía de saltar para alcanzar una varilla y concluir con su participación, pero no logró vencer sus miedos. Al escuchar el aliento e indicaciones de los conductores de televisión, terminó gritando en su contra, pidiendo que se callen.

Mathías Brivio y Gian Piero Díaz quedaron sorprendidos con el fuerte llamado de atención, por lo que optaron por no darles más indicaciones, pese a que lo hacían para que no salga lastimada. "Se molestó encima, ya no le digas nada Mathías", le dijo el popular 'pipi'.

Al finalizar el juego, Ivana Yturbe terminó sentenciada, ya que no logró cumplir con el requerimiento principal del juego, el cual consistía en que debía de dar un salto desde la plataforma.