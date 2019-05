Expareja de Kevin Blow reveló que relación con Michelle nació con una traición [VIDEO]

Michelle Soifer continúa en el ojo de la tormenta a raíz de las fuertes revelaciones de Erick Sabater, quien reveló que la ex integrante de 'Esto es Guerra' inició una relación con Kevin Blow tras serle infiel. El modelo dio detalles desconocidos de cómo inició la relación entre ambos personajes, quienes también habrían traicionado a Jennifer Bustamante.

Como se recuerda, Jennifer Bustamante comentó en una oportunidad que Kevin terminó su relación para dar inicio a un romance con Michelle Soifer; sin embargo, las recientes revelaciones del 'Copete' Sabater confirmaron que el romance se produjo ocultando un terrible secreto.

Tras las declaraciones de Sabater en el temido sillón rojo, Michelle y Kevin aseguraron que la relación no nació con una traición, intentando desmentir todas las declaraciones de la modelo. Sin embargo, ambas no imaginaron que Jennifer saldría a la luz para confesar todo lo que sufrió al enterarse que el padre de su hijo la había engañado presuntamente con Soifer.

“Ya Dios sabrá lo que hace y ya. Ella siempre salió a desmentir todo, pueden ver los videos, ella siempre dice que no, pero son cosas que como te digo cada persona muestra con las acciones lo que es, el público puede sacar sus conclusiones. Si están juntos es porque son tal para cual”, comentó indignada para 'Válgame Dios'.

Michelle Soifer envía contundente mensaje a Erick Sabater

El programa "Mujeres al mando" se comunicó con Micheller Soifer vía telefónica y ella señaló que resta importancia a las declaraciones de su expareja sentimental.

"Sí pues, no puedo hacer nada al respeto (al ser señalada de infiel)... voy a empezar a cobrar (porque hablan de ella)", dijo la exintegrante de "Esto es guerra". "Son cosas que prefiero no opinar la verdad. Normal que él (Erick Sabater) siga hablando porque no tengo problemas... la calle está dura", agregó Soifer.