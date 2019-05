Jennifer Lopez: Marc Anthony se pronuncia sobre el impresionante talento de su hija

Jennifer Lopez y Marc Anthony están orgullosos de sus hijos y el reciente video viral de su pequeña Emme ha generado miles de reacciones en diversas plataformas digitales.

Luego que su hija Emme sorprendiera al mundo con su voz, Marc Anthony rompió su silencio y habló sobre el particular en una reciente entrevista en el programa iHeartRadio.

"La música fue gran parte de mi vida al crecer y espero que sea lo mismo (para Emme) como lo ha sido para mí", expresó el ex de Jennifer Lopez.

"Si eso es lo que ella quiere hacer (...) bueno, debería hacerlo porque le gusta, no porque tenga que hacerlo, ni por lo fama o popularidad", acotó.

El salsero indicó que personalmente se ha asegurado de que ella realmente disfrute de lo que hace.

"Le pregunté a Emme, '¿Por qué cantas?' Y ella dijo porque se siente bien (...) Es la mejor respuesta. Tengo un video de ella ensayando. Es increíble", aseveró el intérprete de "Parecen viernes".

Las declaraciones de Marc Anthony llegan luego de que Jennifer Lopez publicara un videoclip en su cuenta de Instagram, donde Emme (11 años) interpreta "If aint got you" de Alicia Keys, el cual impactó a sus millones de seguidores de dicha red social.

Luego de haberse publicado el video, diversos usuarios viralizaron el sublime momento para Jennifer Lopez, y una ventana al mundo para su heredera Emme.

Marc Anthony, ex de Jennifer Lopez, respalda a su hija Emme