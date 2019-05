Érase una vez en Iquitos

A casi veinte años del estreno de Pantaleón y las visitadoras en el cine, la novela del premio nobel Mario Vargas Llosa regresa en formato de teatro musical con la adaptación del español David Serrano, con un elenco de trayectoria y de caras nuevas en las tablas. La dirección es de Juan Carlos Fisher y en los protagónicos están Emanuel Soriano, Stephanie Orúe (pareja en Django 2) y Milett Figueroa. Ayer, el elenco presentó un extracto de la obra y vimos unos minutos a la novel actriz en su versión de ‘La brasileña’.

Figueroa respondió a los medios sobre las comparaciones con el personaje de Angie Cepeda como ‘La colombiana’, la actuación y la literatura. “Leí el libro, me he informado en absolutamente todo para hacer un personaje A1”, respondió en la conferencia y subrayó que su versión no solo se basa en su imagen de sex symbol. “Uno también puede utilizar los atributos físicos para crear un personaje, pero eso no es todo (...) En el segundo acto ves a una Olga más humana, mucho más compañera, ella tiene una historia detrás, creció en un ambiente oscuro, entonces se verá el tipo de ser humano que es”.

Tras su paso por el mundo de los realities, Milett ha sido alumna de Ramón García, hizo ficción y fue voceada como ‘Colorina’, personaje que finalmente recayó en Magdyel Ugaz. “Creo que todas las etapas de la vida te ayudan a crecer y a elegir dónde quieres estar y dónde no. Así que creo que estoy donde me nace, donde soy feliz, donde puedo crecer, ser mejor persona y ser mejor ser humano. Que Fisher me haya escogido es un orgullo. Aún soy una actriz en formación”.

A su turno, Gustavo Bueno, esta vez en el papel del general Scavino, elogió al elenco. “En un espectáculo serio no se puede improvisar. Mi experiencia con todo el grupo de chicas ha sido maravillosa. Cielo (Torres) canta precioso, Melissa Paredes sale preciosa. La hornada de actores que hay acá es espectacular, los talentos son únicos. Además de la cuota de ‘veteranía’ (ríe). ¿Los protagónicos? Me parecen encantadores. El despliegue en canto y baile es maravilloso, es un placer haber trabajado con ellos, estoy muy contento. ¿Si no tengo problemas en que debuten en obras grandes? No, depende de los directores, ese es un dato muy importante. No es fácil que Vargas Llosa acepte”.

“Quise ser la Chuchupe desde hace varios años”

Yvonne Frayssinet tiene el personaje que en el cine fue interpretado por Pilar Bardem, la madre de Javier Bardem. La actriz se describió como una seguidora de Vargas LLosa, en especial de la sátira de esta obra. “He querido ser la Chuchupe desde hace varios años”, comenta y con la voz del personaje –convocado por Pantaleón para dirigir lo que llama “prestaciones”– agrega cómo se abordará con humor la doble moral. “Ella es honesta. Tengo a las chicas que trabajan para mí pero también para ellas, yo las cuido y las protejo, las tengo en regla y las manejo. Son como mis hijas, pero así, con una severidad tremenda. ¡El trabajo es limpio! ¡Nadie se atrevería a faltarle el respeto a Chuchupe!”. Como actriz, sostiene que más allá del humor, la obra tiene variaciones que aportan. “Hay una posición feminista, creo que está muy por debajo pero sale a relucir. Esto (la prostitución) siempre es como: ‘¡pecado!’. Sin embargo, en la obra sale a relucir la defensa de las mujeres. Yo me quise basar en mí, pero estoy ojeando de vez en cuando el libro”.

En el extracto presentado a la prensa, el bailarín Pedro Ibáñez apareció acompañando al grupo de visitadoras. “No puedo adelantar de qué se trata, aunque esta puesta es sui generis (risas), ¡no sabes!”. Frayssinet define la obra como “transgresora total”, pero que con frases como esta que nacen del libro, resultan un guiño a la coyuntura: “Están haciendo aberraciones. En Perú no hay homosexuales”. La actriz opina. “Esto no es una cosa pasada del año 50, sino que da vueltas y se hace presente, solo que con más riesgo”. ❖

