Ivana Yturbe estaría nuevamente en coqueteos con Jefferson Farfán [VIDEO]

La modelo Ivana Yturbe habría vuelto a los coqueteos con Jefferson Farfán a pesar del acercamiento que ha demostrado tener con su expareja Mario Irivarren en las últimas semanas.

Este rumor surgió luego de una peculiar publicación que compartió la popular Princesita Inca a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram. En el video que difundió, Ivana aparecía cantando el tema "Mocca" del reggaetonero J Balvin junto a Lalo Ebratt.

El mensaje que mostró la integrante de "Esto es Guerra" llamó mucho la atención debido a que en las imágenes colocó un particular emoji de chocolate, el mismo que utiliza el jugador del Lokomotiv ruso en su cuenta oficial de Instagram. “Tú me encantas más que el chocolate, estás pasa', todo está normal, pero contigo es anormal, sin ti me siento mal, me encantas como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, (Sabes perfectamente) que te tengo ganas”, dice la letra que canta la modelo en el clip.

Cabe precisar que en los últimos días Jefferson Farfán también ha sido relacionado nuevamente con la salsera Yahaira Plasencia. El conductor de televisión Rodrigo González aseguró que una fuente confiable le confirmó que el futbolista y la cantante habían retomado su romance. Sin embargo, la popular Reina del Totó desmintió este rumor y aseguró estar cien por ciento enfocada en su carrera artística.

Recordemos que a fines del año pasado, Ivana Yturbe terminó su romance con Mario Irivarren. Poco tiempo después se dio a conocer que ella estaba saliendo con Jefferson Farfán y tras ello se confirmó que iniciaron una relación. Sin embargo, el romance llegó a su fin solo unas semanas más tarde. En una reciente entrevista dio a conocer que uno de los motivos de su ruptura con la ‘Foquita’ Farfán fue que él no estaba de acuerdo con que ella haya ingresado a trabajar en “Esto es Guerra”, pues en el reality también estaba presente su expareja Mario Irivarren.