Arnold Schwarzenegger no presentará cargos contra su agresor

Pese a que fue agredido en último fin de semana en un evento público en Sudáfrica, Arnold Schwarzenegger aseguró que no presentará cargos contra la persona que lo agredió. El actor, ex fisicoculturista y ex gobernador de California refirió que solo espera que esa persona reciba un llamado de atención.

"Muchos de ustedes han preguntado, pero no estoy presentando cargos. Espero que esto haya sido un llamado de atención y que su vida vaya por el buen camino. Pero sigo adelante y prefiero concentrarme en los miles de grandes atletas que conocí en el evento", escribió Schwarzenegger en redes sociales.

El actor de 71 años, estaba de pie en un centro deportivo cuando un hombre, a espaldas del actor, fue corriendo hacia él y le propinó una patada voladora. En unas imágenes publicadas en redes sociales, se ve que rápidamente el atacante que cuenta con antecedentes similares fue reducido por guardias de seguridad.

El actor se encontraba de visita en Johannesburgo (Sudáfrica) en el Festival multideportivo Arnold Sports. Cabe mencionar que el incidente no tuvo consecuencias y Schwarzenegger pidió a sus seguidores que lo olvidaran. "Gracias por vuestro interés, pero no hay nada de que preocuparse", escribió en su cuenta de Twitter.