Stephanie Valenzuela rompe su silencio tras declaraciones de Susan Ochoa

La modelo Stephanie Valenzuela decidió pronunciarse luego de las polémicas declaraciones que dio la cantante Susan Ochoa sobre ella a raíz de que algunos participantes de “El Artista sel Año” se quejaron por los bajos puntajes que recibían.

En la última edición del espacio televisivo de América TV conducido por Gisela Valcárcel, la exintegrante de "Combate" rezalizó una coreografía de Rafaella Carrá, pero no logró una puntuación muy alta, por lo que no pudo evitar romper en llanto al indicar que sentía que su esfuerzo no era valorado.

“No me parece porque toda la gente que sabía la coreografía me decía tú vas a ser la ganadora. Todos se han dado cuenta cuento me he esforzado toda la semana. Me duele porque sé que lo he hecho lo mejor posible, pero no me parece justo”, aseveró de manera enfática la exchica reality.

Tras este polémico episodio y luego que Susan Ochoa exigiera que la exchica reality interprete una canción del género que prefiere, es decir, de reggaetón, Stephanie Valenzuela expresó su total desacuerdo con la opinión del jurado calificador, sin temor alguno a las críticas que pueda recibir por ello. “Estoy conforme con lo que hecho. No hay mejor show del que yo he hecho hoy. Lamentablemente, no saben valorar, pero no importa. Obvio que tengo cólera”, señaló la modelo totalmente relajada a las cámaras de "América Espectáculos".

Fue en la penúltima edición de “El Artista del Año” que Susan Ochoa pidió que la producción deje que Stephanie Valenzuela se luzca con el género urbano. "El primer día que entré no hice balada, el segundo día hice género urbano que tampoco es lo mío. Y dije la semana pasada, '¿Y mi balada para cuándo?'. No hay problema que le den a Stephanie el género que más le gusta", expresó la artista, quien ganó dos Gaviotas de Plata en el Festival Viña del Mar.