Murió la hija menor de integrante de la banda Slipknot [FOTOS]

Shawn Crahan, fundador de la banda de metal alternativo "Slipknot", anunció a través de su cuenta de Instagram la trágica muerte de su hija Gabrielle, de 22 años de edad.

Según la publicación, la joven falleció el sábado 18 de mayo, por causas que aún no son conocidas, por lo que el músico pidió que se respete la privacidad de su familia.

'Tengo el corazón roto, y con gran dolor, debo informarles que mi hija más joven, Gabrielle, falleció ayer, el sábado de mayo. 18 de 2019. [...] Mi familia y yo pedimos que se respete nuestra privacidad en el futuro", escribió en Instagram.

Más de 7 mil comentarios de respuesta recibió la publicación del miembro de "Slipknot", entre ellos se destacaron el de otros músicos como Travis Barker, actualmente miembro de blink-182 y The Transplants; la vocalista de la banda de metal gótico Lacuna Coil, Cristina Scabbia; Aaron Pauley, compositor y bajista de Of Mice & Men y Philip Labonte, cantante principal de la banda de metalcore "All That Remains".

De igual forma, el vocalista de "Slipknot" Corey Taylor dejó un sentido mensaje de apoyo para Shawn Crahan y su familia en Twitter.

"Mi corazón se ha roto por mi hermano". Por favor, mantén a la familia Crahan en tus pensamientos y amor. La extrañaremos”, escribió el también compositor de Stone Sour.

Por su parte, Alexandria –la otra hija de Shawn Crahan- se mostró furiosa por las publicaciones realizadas en la plataforma de Reddit, que especulan con una posible sobredosis de drogas como la causa de la muerte de su hermana.

“Ella murió ayer. Dejen de especular. Si van a ser negativos dejan a mi familia en paz”, escribió la fotógrafa.