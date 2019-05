Madonna entre los mejores y peores vestidos de Eurovisión 2019 [FOTOS]

El vestuario de Madonna estuvo a cargo del diseñador francés Jean-Paul Gaultier, quien intento recrearla como una 'Juana de Arco futurista' para el Festival de la canción Eurovisión 2019, realizado en Tel Aviv, Israel.

“Es una clase de Juana de Arco, ¿sabes? Porque ella es como una ganadora (...) una especie de guerrera, digamos”, expresó el ex director creativo de Hermès durante una entrevista para Reuters.

Michela Pace, de 18 años, representó a Malta con su canción “Chamaleon”. Ella lució un minivestido blanco con mangas transparentes. La elección del color fue acertado porque sobre el se proyectaron imágenes tropicales.

Por otro lado, Jonida Maliqi, de Albania, lució un vestido de estilo folclórico mientras interpretaba la canción "Ktheju tokës".

Los miembros de la banda Lake Malawi, representante de República Checa, lucieron un conjunto de prendas básicas de estilo indie, al tiempo que cantaban “Friend of a friend”.

Carlotta Truman y Laura Spinelli, miembros del duo “S!sters”, de Alemania, tampoco destacaron con su atuendo ni con su canción “Sister” que se posicionó en el puesto 24 de 26.

El representante de Rusia, Sergey Lazarev destacó por el uso de hologramas durante su interpretación de la canción "You Are the Only One", sin embargo su estilismo de pantalón deportivo y camisa blanca no resultó tan interesante.

Leonora Colmor Jepsen, de Dinamarca, quien cantó “Love is forever” se inspiró en la serie de FX, 'American Horror Story: Coven', para su vestuario.

De anticuado, fue calificado el vestido tornasolado que lució Tamara Todevska, de Macedonia del Norte, mientras cantaba "Proud".

Otro cantante que también se vistió de blanco, fue el turco Serhat, representante de San Marino quien cantó “Say Na Na Na”.

En oposición a los anteriores, el cantante John Lundvik, de Suecia, se vistió de negro para interpretar una de las canciones favoritas de Eurovisión 2019 ‘Too late for love’.

Al igual que su canción “Sebi”, el dúo esloveno Zala Kralj y Gasper Santl, lucieron un total look blanco y minimalista.

Totalmente vestida de latex negro se presentó la cantante de 38 años, Tamta, en representación de Chipre. Sin embargo, las críticas no fueron para su canción "Replay", sino para su atuendo que dejo al descubierto su parte trasera de forma poco favorecedora.

El ganador de Eurovisión 2019, Duncan Laurence, de Países Bajos, vistió un look monocromatico en azul mientras cantaba al piano “Arcade”.

Como la diosa Afrodita se presentó la representante de Grecia, Katerine Duska, para cantar “Better love”.

El país anfitrión, Israel, fue representado por la canción “Home” en la voz del cantante de 27 años, Kobi Marimi, que lució un traje negro cuyo único detalle extravagante fue una pajarita o corbata michi metálica.

El grupo noruego KEiiNO formado por el rapero Fred Buljo, la cantante Alexandra Rotan y el cantautor Tom Hugo lucieron prendas negras en diversas texturas (gasa, vinilo, charol, terciopelo, etc.) para cantar 'Spirit In The Sky'.

Fiel a su estilo cyberpunk la banda islandesa Hatari, compuesta por Klemens Hannigan, Matthías Haraldsson y Einar Stefánsson, deslumbró a los asistentes con su extravagante show para la canción "Hatrid mun sigra".

Con un vestuario asimétrico se presentó el cantante Chingiz, de Azerbaiyán, mientras cantaba “Truth”.

Otro look deslucido y básico, fue el del rockero Victor Crone, de Estonia, quien deleitó con su canción “Storm”.

Desde Bielorrusia, la cantante Zena, de 16 años, interpretó “Like It”, vistiendo un estilismo streetwear.

Michael Rice, el cantante de Reino Unido, que quedó en último lugar en Eurovisión con su canción "Bigger Than Us", tampoco resaltó con su look mal ajustado.

Con una llamativa camisa roja con diseñados dorados se presentó el cantante Mahmoud, de Italia, para cantar “Soldi”.

La presentación de la cantante francesa Bilal Hassani, con su canción "Roi" busco ser un alegato a la diversidad. La interprete –que posee un canal en YouTube- vistió un traje blanco con grandes hombreras y pedrería.

Con un estilo gótico glamoroso se presentó la representante de Serbia, Nevena Bozobic, que llegó a la final del Festival con su canción “Kruna”.

Mostrando sus biceps con un chaleco sin mangas, Luca Hänni, de Suiza, deleitó a la audiencia más joven ‘She got me’.

Con una presentación llena de fantasía y con un traje que recuerda a la princesa Elsa de Frozen, la representante de Australia, Kate Miller se alzó como una favorita con su canción "Zero Gravity".

Finalmente, el representante de España, Miki Núñez, no destacó con su estilismo negro como si lo hicieron sus bailarines vestidos en colores más alegres.

Festival de la Canción de Eurovisión de 2019