¿El 'Loco' Vargas se negó a EVDLV por amenazas de Tilsa Lozano? [VIDEO]

Juan Manuel Vargas remeció la farándula nacional con los rumores que lo nombraban como el nuevo invitado de 'El valor de la verdad', programa donde revelaría aspectos desconocidos de su relación con Tilsa Lozano; sin embargo, el jugador de fútbol habría dado un paso al costado tras las amenazas que la conductora de televisión hizo frente a cámaras.

Como se recuerda, Tilsa fue muy directa al ser consultada sobre la participación de su expareja en el temido sillón rojo, ya que afirmó que tenía pruebas nuevas en su celular, pese a que terminaron con el romance hace varios años. Sus palabras habrían provocado que el esposo de Blanca Rodríguez reconsidere su idea de ir al programa.

"Nada, yo hablé con Beto por WhatsApp. Hice un par de llamadas para confirmar y efectivamente cuando hablo con Tilsa, ella me confirma que también le había llegado la información", respondió Carlos Cacho para Correo, quien fue el primero en ventilar la información a los medios.

Para el maquillador, las conversaciones no habrían llegado a buen término a raíz de las incómodas preguntas que debía contestar con el polígrafo sobre su relación con la ex Vengadora, además afirmó que las declaraciones de la conductora de televisión sobre las pruebas que sacaría a la luz, también contribuyeron a que no concluyan las negociaciones.

"Que las conversaciones no hayan llegado a buen término, esa no es culpa mía. O de repente se tiraron para atrás por la sopa que soltó Tilsa. Bueno ahí veremos", indicó el experto en moda al diario Correo.

Las amenazas de Tilsa Lozano

Ante la polémica generada por el ingreso de Vargas a Latina, Tilsa no se quedó callada y respondió a las preguntas de los periodistas, revelando las medidas que tomaría tras confirmarse la decisión del futbolista.

"Primero, no creo que él se siente. Segundo, que si se sienta, no creo que hable mal de mi", manifestó la conductora de televisión; sin embargo, dejó entrever que podría volver a 'El valor de la verdad'. "En todo caso, yo no soy la que está encendiendo el cañón. Este celular es de este año", dijo Tilsa, mostrando el equipo que tendría los reveladores mensajes.