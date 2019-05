Becky G interpretará 'Un mundo ideal', canción oficial de la nueva película ‘Aladdin’

Becky G está rompiendo los estándares como cantante urbana, esta vez, alcanza un reconocimiento más en su carrera musical como voz principal de la canción oficial de la película ‘Aladdin’.

Impactó. Becky G utilizó sus redes sociales para anunciar su colaboración con Zayn Malik en el exitoso tema 'Un mundo ideal' para la cinta de Disney.

"Me siento tan honrada y emocionada de poder contarles que cantaré la versión en español de 'A Whole New World' de "Aladdin" de Disney junto Zayn Malik. Esto es realmente un sueño hecho realidad y no puedo esperar a que escuchen esta hermosa canción", escribió Becky G en su cuenta oficial de Instagram.

En el video que compartió la reggaetonera, reaparece luciendo joyas y un atuendo árabe, además, de un maquillaje que resalta sus ojos.

"A Whole New World" es la versión en inglés, el exintegrante de One Direction, Zayn Malik, publicó el videoclip en Youtube que ya cuenta con más de 32 millones de reproducciones. Junto a él, comparte el escenario la estadounidense, Zhavia Ward.

Por otro lado, la compañera de Zyan describió cómo se sintió en producir la canción más emotiva de la cinta. "Fue muy difícil mantener esto en secreto. Estoy tan feliz de ser parte de esta increíble canción", comentó sobre el video.

Cabe mencionar que la canción que se difundió en YouTube era en su versión en inglés, y la que hará Becky G junto con el exintegrante de One Direction será en español.

La nueva versión de Aladdín cuenta con la actuación de Will Smith como el genio azul y dentro de su banda sonora destaca, ahora, la colaboración de el ex One Direction quien se une con la intérprete de "Sin Pijama" para cantar la versión en español que promete sorprender a los amantes del cine de fantasía.