Sheyla lanza indirecta a Pavón tras llamar "marginal" a periodista

Gran duda ha provocado la última transmisión en Instagram que realizó Sheyla Rojas y es que tuvo un discurso que muchos han considerado una indirecta para su expareja Antonio Pavón.

“Hay que trabajar, no sé si tú tienes un hijo, pero hay que seguir siendo adelante. No nos queda de otra, tampoco. No tengo a nadie quien me mantenga”, empezó diciendo la popular “Leona loca” con respecto al comentario que realizó una internauta en Instagram.



“Imagínate, quién paga el colegio, las terapias. ¿Quién, quién? ¿A ver dime? Siempre hay que trabajar y no hay chance para descansar”, acotó.

Estas palabras de Sheyla Rojas han sido consideradas por muchos de sus seguidores como un duro mensaje al padre de su hijo, Antonio Pavón, quien recientemente es acusado de racista.

El ex de la conductora de “Estás en todas” ha sido acusado en más de una oportunidad de no aportar con los gastos de su hijo.

Antonio Pavón acusado de racista

Como se recuerda, Antonio Pavón tildó de “india” y “marginal” a una periodista que le increpó por el viaje que realizó resaltando su supuesta falta de compromiso para cumplir con las necesidades básicas de su hijo.

“Esta chica, que no sé quién es, pero lo que si sé es que es una cobarde, me dice: ‘¿Tú, no que no tienes dinero para pagar la pensión de tu hijo?”, declaró el ex de Sheyla Rojas intentando justificar la agresión verbal contra la mujer de prensa.

“Y yo respondí: señorita, usted quién es para juzgar lo que yo hago, como la pensión que yo le paso a mi hijo o no… ¿A usted qué le importa que yo le paso a mi hijo? ¿Por qué hace este tipo de comentarios tan ofensivos?”, agregó.

Sheyla Rojas es trolleada

Luego de aparentemente lanza una indirecta a Antonio Pavón, la rubia Sheyla Rojas se animó a responder los comentarios malintencionados que algunos de los usuarios le escribían durante su transmisión de Instagram.