Alejandra Guzmán habla tras filtración de comprometedor video junto a expareja de su hija

¿Este sería el verdadero motivo del distanciamiento? Alejandra Guzmán se encuentra atravesando un complicado momento luego de ser captada con la expareja de su hija Frida Sofía.

Según la prensa mexicana, la cantante habría iniciado una relación con Christian Estrada, exnovio de la joven.

Hace poco, los diversos medios aztecas, que siguen el drama familiar entre la intérprete de "Yo te esperada" y la modelo, especularon que el distanciamiento entre ambas se inició por el evidente acercamiento de la cantante con Estadra.

Según informaron, Guzmán mandó a recoger al aeropuerto de la Ciudad de México a Christian , y pese a que el joven reveló que ambos son amigos, la amistad llama mucho la atención.

Tras la polémica desatada, la cantante rompió su silencio sobre los rumores. Alejandra fue abordada por la prensa durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California.

"Yo estoy tranquila porque la verdad le he dado todo lo que he podido. Le he dado dos carreras y un patrimonio y todo lo que he podido, pero soy una madre trabajadora", comentó Guzmán sobre lo sucedido para las cámaras El gordo y la flaca.

Además, la mexicana aseguró que a ella le tocó ser "madre y padre, entonces no ha sido nada fácil pero de que la amo y la he amado siempre, eso ha sido siempre".

Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron sobre la supuesta relación que mantiene con la expareja de su hija, Alejandra no respondió, dejando muchas dudas.

¿Quién es Christian Estrada?

Christian Estrada asegura en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 mil seguidores, que es modelo y actor, además de mostrar su pasión por el fútbol y el gimnasio.

Hace unos meses, el joven desactivó los comentarios de sus publicaciones, pues al parecer haters estarían atacándolo sobre su relación con las dos mujeres.

Frida y su polémico mensaje a Alejandra por el Día de la Madre

La modelo Frida Sofía le dedicó una cuestionable dedicatoria a la mujer que le dio la vida por el Día de la Madre. A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó la imagen de una niña llorando a causa de las palabras hirientes que salen de la boca de su mamá “Esto es tu culpa” “No tengo tiempo para esto”, “Piérdete”, son algunas de las frases.





