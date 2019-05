Tilsa Lozano amenaza al 'Loco' Vargas con pruebas comprometedoras si se sienta en EVDLV

Juan Manuel 'Loco' Vargas remeció a los medios de espectáculos al ser blanco de rumores sobre su presunta participación en "El valor de la verdad", donde revelaría su versión respecto a la relación que mantuvo con Tilsa Lozano; sin embargo, pese a que la conductora afirmó que él está en todo su derecho de sentarse en el sillón rojo, dejó en claro que tiene pruebas que sacaría a la luz.

Como se recuerda, Tilsa Lozano fue entrevistada por Beto Ortiz y contestó las 21 preguntas del polígrafo, revelando detalles de la relación que durante años mantuvo con el futbolista. Al conocer que Vargas planea sentarse en Latina y recibir 150 000 soles, la vengadora lanzó una certera amenaza a través de Carlos Cacho.

"Cuando le cuento lo que tengo como información ella me dice que también ya le habían contado ese 'run run'. A Tilsa no la sorprendí, me dijo que ya le había llegado una primera info sobre esto", indicó el maquillador en su programa, donde afirmó que Tilsa tiene unos "misiles" que aún no libera a los medios, y todo estaría en su celular.

Amenaza de Tilsa a Juan Manuel Vargas

"Si así es, si Juan Manuel se sienta en 'El valor de la verdad', me imagino que estará ordenando muy bien su cabecita, estaba muy preocupado por lo que va a decir, porque yo tengo conversaciones en mi celular. Tengo WhatsApp y no de hace años, recientes. Y no por un canal, por varios canales. Ahí están los hermanos, los tíos, los 'alcachofas' que nunca faltan cuando quieren enviar un mensaje entre dos famosos", sentenció Cacho, insinuando que el futbolista la siguió buscando.

Tilsa Lozano retornaría nuevamente a 'El valor de la verdad'

Ante la polémica generada por el ingreso de Vargas a Latina, Tilsa no se quedó callada y respondió a las preguntas de los periodistas, revelando las medidas que tomaría tras confirmarse la decisión del futbolista.

"Primero, no creo que él se siente. Segundo, que si se sienta, no creo que hable mal de mi", manifestó la conductora de televisión; sin embargo, dejó entrever que podría volver a 'El valor de la verdad'. "En todo caso, yo no soy la que está encendiendo el cañón. Este celular es de este año", dijo Tilsa, mostrando el equipo que tendría los reveladores mensajes.