Romina Lozano revela cómo Nicola Porcella le pidió ser su novia [VIDEO]

Romina Lozano y Nicola Porcella son la pareja del momento. La ex Miss Perú y el exchico reality confirmaron su romance tras ser captados juntos, luego él confesaría su amor en las redes sociales a través de un romántico mensaje.

"Solo un rey puede atraer una reina y sólo una reina puede mantener enfocado a su rey", escribió en su cuenta de Instagram, al lado del texto adjuntó una foto junto a la modelo.

Pero uno de ellos acaba de integrarse al equipo de chicos realities. Romina Lozano es la nueva figura de "Esto es Guerra", la modelo fue presentada como la "bomba de la temporada". Por lo que, este miércoles fue invitada a "En boca de todos" para revelar detalles de su relación con Nicola Porcella.

Romina Lozano no dejó de sonreír al confesar cómo es que Nicola le propuso ser su enamorada, esto durante todo el segmento de interrogatorio por parte de los conductores de America TV.

"Fue en la noche y fuera de casa. Me dijo las dos cosas (oficializar lo nuestro y ser mi enamorada). Si lo pidió de una manera muy bonita y me dijo te quiero. Yo soy demasiada tradicional", reveló la modelo ante la sucesivas preguntas de Tula Rodríguez, Carloncho y Brunella Horna.

Además, Romina Lozano negó que haya viajado con Nicola Porcella y declaró que lo que más le gusta es la personalidad del exchico reality, descartando así tres atractivos de su aspecto físico como sus ojos azules, piernas y torso . "Realmente no me he fijado en eso. Me gusta su personalidad, es una persona muy extrovertida", afirmó.

La modelo amenizó su presencia en el programa con un desfile junto a Maju Mantilla y Tula Rodríguez, les enseñó las nuevas técnicas de modelaje profesional que utilizó para ganar el reinado de belleza en 2018 como representante de Perú.