Julio Andrade aclara pago de S/7 000 que recibió por parte de gestión Villarán

El cantante Julio Andrade aseguró que jamás participó en la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán que se llevó a cabo en el 2013. Según explicó los 7000 soles que recibió por parte de la Municipalidad de Lima fueron por colaborar en una ceremonia en la que se comemoraba el aniversario por el nacimiento del futbolista Teodoro 'Lolo' Fernández.

El intérprete indicó que no existen pruebas que certifiquen que fue parte de la campaña por la No Revocatoria, en la que reconocidos artistas de la farándula nacional colaboraron.

"Yo no tuve nada que ver en la revocatoria. No hay ningún documento fílmico ni fotográfico que pueda dar fe de aquello. Yo fui convocado, por estos famosos siete mil soles, para un evento por el natalicio de 'Lolo' Fernández (ídolo de Universitario de Deportes) el 2013, cuando ya había terminado (la campaña de la revocatoria)", señaló para RRP.

Andrade aceptó que fue convocado para participar en la Revocatoria pero aclaró que rechazó la invitación porque le pareció extraño que Fuerza Social invirtiera fuertes cantidades de dinero en publicidad, puesto que el partido se había generado con escasos recursos. "Si me llamaron. No quise (participar). No quise hacerlo porque a mi me llamó mucho la atención la campaña tan enorme que venían realizando para tal efecto, aparte que me llamaron casi al final y debo reconocer que (estaba) un poco resentido", manifestó.

El cantante afirmó que el jingle publicitario que hizo para Susana Villarán cuando esta se encontraba postulando a la Alcaldía de Lima fue completamente gratuito, ya que se lo pidió la hija de la exalcaldesa, quien tenía amistad con algunos miembros de su familia.

Julio Andrade señaló estar seguro de que Susana Villarán llegó al sillón municipal con muy buenas intenciones, pero que al verse en una situación crítica decidió recurrir a recursos ilícitos. "Yo estoy convencido de que Susana no pretendió asumir la Alcaldía de Lima para terminar como ha terminado. Creo que su intención fue buena y ya en el fragor del mandato creo que el día que le cae encima la revocatoria ella debe haber dicho "¿Comunicore me va a revocar?" y lamentablemente, a la luz de los acontecimientos, creó una mafia para combatir a otra mafia y perdió los escrúpulos o pensó que iba a pasar piola", expresó.

Sin embargo, indicó sentirse decepcionado de Villarán y dijo esperar que se esclarezcan los actos de corrupción cometidos durante la Revocatoria. "Mi sentimiento es de decepción, una pena tremenda no solo en mi persona sino en casa pues el vínculo con Susana viene a raíz de una amistad muy antigua que tenía mi esposa y mi cuñada con Soledad, hija de Susana que en paz descanse", comentó Andrade.