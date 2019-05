Angie Arizaga opina sobre el ingreso de Romina Lozano a EEG [VIDEO]

El último martes, “Esto es Guerra” dio un giro total a su formato. La producción de reality juvenil de América Televisión decidió eliminar el grupo de los ‘Retadores’ para dar la bienvenida a los ‘Combatientes’.

Como todo empezó de foja cero, “Esto es Guerra” volvió a armas los grupos, pero lo que más se robó la atención de sus televidentes y seguidores de las redes sociales fue el ingreso de la modelo Romina Lozano, actual novia de Nicola Porcella.

Como era de esperar, la reacción más esperada fue la de Angie Arizaga, debido a la relación de años que tuvo con Nicola Porcella, exintegrante de EEG.

Aunque en todo momento Angie Arizaga se mostró tranquila al ver a Romina Lozano en el set, algunos usuarios señalaron que la popular ‘negrita’ no pudo ocultar su incomodidad.

Por ello, las cámaras de “América Espectáculos” buscaron a Angie Arizaga para que dé su opinión sobre el nuevo jale de “Esto es Guerra”.

La ‘guerrera’ aclaró que no tiene por qué incomodarse por la presencia de la Miss Perú 2018 en el programa. “Tranquila, ¿de qué tengo que estar nerviosa? Entró una chica nueva que es Romina, bienvenida al programa con la mejor onda del mundo”, dijo.

Además, Angie Arizaga se mostró agradecida con la actual pareja de Nicola Porcella por dejarla elegir el grupo en el que estaría en la nueva temporada del reality que conducen Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, pese a que perdió un juego ante Romina Lozano. “ Felizmente me dio la posta de poder elegir (equipo)”, agregó Angie.

Al ser consultada sobre si le hubiera incomodado compartir equipo con la modelo que representó a Perú en el Miss Universo 2018, la conductora de “Sí va a salir” expresó: “No, me hubiera gustado estar en un mismo equipo para que vean que no hay ninguna rivalidad. No tengo por qué incomodarme, ni ella ni yo”, contó Angie.

Por otro lado, la ‘negrita’ dijo que pronto podría seguir a Romina Lozano en Instagram. “A veces los fans son intensos, pero no. Ahora la sigo, normal”, comentó Angie Arizaga.

En tanto, la Miss Perú 2018 aseguró que no quiere tener problemas con nadie de “Esto es Guerra”. “Nada incómoda porque sé que es un programa de competencia. He venido de buena onda. Somos mujeres y entre mujeres no debemos estar en dimes y diretes y enfrentándose”, afirmó Romina sobre las posibles discrepancias con Angie Arizaga.

Romina Lozano también opinó sobre la polémica que se generó por dejar de seguir a Angie en Instagram. “Eso se enteró la persona que me maneja en Instagram, más allá preferí dejar las cosas como están. Ahora la voy a conocer más. Pienso que nos vamos a llevar bien”, indicó la modelo.

