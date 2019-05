Yahaira manda duro mensaje por presunta infidelidad de 'Coto' con Paula Manzanal

Luego que Paula Manzanal se sentara en 'El Valor de la Verdad' y afirmara que el modelo 'Coto' Hernández salió con ella y Yahaira Plasencia al mismo tiempo, la salsera rompió su silencio.

Al ser fue abordada por las cámaras del programa '¡En Exclusiva!', la popular Reina del Totó fue consultada sobre la confesión que hizo la exchica reality en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz acerca de la supuesta traición del costarricense, y decidió enviar un contundente mensaje al respecto.

"Paula Manzanal dijo que ella había salido con 'Coto' cuando estaba contigo, ¿qué puedes decir a esto?", le preguntó la reportero del espacio televisivo conducido por Tilsa Lozano a la intérprete de 'Tú', quien puso cara de pocos amigos y decidió lanzar una dura respuesta. "Yo estoy tranquila. Estoy proyectada en mis cosas y no me interesa lo demás", aseveró enfáticamente la cantante.

Cuando la interrogaron acerca de si las declaraciones de la exintegrante de 'Combate' se debieron a que en algún momento el modelo le comentó algo sobre ella, Yahaira Plasencia no dudó un segundo y contestó: "No sé y tampoco me importa", para luego reiterar que se encuentra totalmente enfocada en su carrera artística.

Finalmente, después de que le pidieran confirmar si es que realmente 'Coto' Hernández estuvo con ella y con Paula Manzanal al mismo tiempo, Yahaira no pudo más y respondió "Pregúntenle a él y a ella. Ellos son los que saben".

Este sábado en 'El valor de la Verdad', Paula Manzanal contó que volvió a salir con el modelo 'Coto' Hernández cuando él también salía con Yahaira Plasencia, pero aclaró que no estaba enterada de esta situación. "Yo no sabía que Coto estaba con Yahaira. Fue un remember de relación", precisó la exchica reality.

Recordemos que hace unos meses, ‘Coto’ y Yahaira fueron vinculados sentimentalmente; sin embargo, ambos aseguraron que eran solo amigos. A pesar de su cercanía, el exchico reality reveló que la cantante lo bloqueó de Instagram y esta ha evitado pronunciarse sobre él cada vez que ha sido consultada por los medios.