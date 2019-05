Susan Ochoa impacta con sus sensuales escotes tras bajar de peso

Sin lugar a dudas este 2019 ha sido el año de Susan Ochoa. Además de ganar dos Gaviotas de Plata en la última edición de Viña del Mar, la cantante logró que la producción de “El artista del año” la tome en cuenta para la presente temporada del programa.

Si bien hasta ahora no logra convertirse en la mejor de la gala, Susan Ochoa ha demostrado gran dominio de escenario y buen ritmo a la hora de bailar.

Pero lo que más sorpresa ha generado en sus seguidores es el nuevo aspecto físico de Susan Ochoa, pues ha bajado de peso considerablemente, tal y como se puede apreciar en las fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram.

El antes de Susan Ochoa

Susan Ochoa explica por qué no es jurado de “El artista del año”

Cuando apareció en el programa de Gisela Valcárcel, Susan Ochoa fue duramente criticada en las redes sociales por figurar como una de las 11 concursantes de la nueva temporada de “El artista del año”, pues sus fans esperaban que la cantante chiclayana sea parte del jurado de dicho programa.

Al terminar la primera gala en la que fue elogiada por el jurado de “El artista del año”, la intérprete de “Ya no más” aclaró si recibió o no la propuesta de compartir mesa con Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi y el español Santi Lesmes.

"Hubiese querido [ser jurado], ¿quién no? No se dio esa oportunidad. Eso no me hace menos persona o menos artista. Un trofeo no te hace la artista... tranquilidad. Gracias a la televisión, a los programas, me he hecho conocida. Estoy feliz, recibo cariño gracias a esto", comentó Susan Ochoa.

Susan Ochoa responde a sus críticos

Ante las duras críticas que recibió en las redes sociales por formar parte de la actual temporada de “El artista del año”, la norteña se defendió de los cuestionamientos por las mismas vías.

“En la vida hay decisiones que tomas y las personas no podrán entender… Sin embargo el único objetivo es seguir adelante y permanecer en la mente de todos. Hacer sentir el amor y el cariño a través de una canción (...) y la valentía de permanecer en pie, estar firme y avanzar cuando te sientes sola, es lo que nos hace crecer”, manifestó Susan Ochoa en las redes sociales.

Pese a las críticas, la cantante de Pátapo (Chiclayo) aseguró que no renunciará al programa de Gisela Valcárcel por una buena razón. “Por eso voy a seguir con mucha fe. Voy con la misma emoción y alegría que me llevo aceptar estar frente a una pantalla de televisión, donde podré regalarles mi arte. Voy con toda la actitud positiva y aunque todos me critiquen”, aseguró.