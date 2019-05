Cristiano Ronaldo: Modelo revelaría infidelidad de CR7 a Georgina Rodríguez [VIDEO]

Cristiano Ronaldo está en el ojo de la tormenta tras revelaciones de Paula Manzanal en 'El valor de la verdad'. La modelo peruana declaró en el programa televisivo que la pareja de Georgina Rodríguez, la habría buscado a través de su mánager para verse, sin embargo, ella decidió no aceptar.

"Era el agente de Cristiano Ronaldo. Pero él acaba de tener un hijo, entonces dije 'Ah no, esas cosas no me gustan'. Eso no me parece por más guapo que esté. No quise. No acepté", señaló la popular Paula Manzanal en 'El valor de la verdad'.

"Me invitaron a Madrid para ir a conocerlo, pero no acepté. Ya conozco, next. Ahí quedó, no estaba interesada, aquí tengo un hijo. No estaba interesante", concluyó la reconocida modelo de Instagram, Paula Manzanal.

¿Qué pensará Georgina Rodríguez del accionar de Cristiano Ronaldo? La modelo española se muestra sumamente tranquila en Instagram, pues recientemente publicó una historia en la cual se puede ver a sus hijas bailando y cantando.

Paula Manzanal: ¿Quién es el otro futbolista que cortejó a la modelo?

Paula Manzanal reveló que el futbolista español Javi Martínez la buscó e incluso la esposa del defensor le escribió por Instagram para decirle que ella estaba embarazada.

¿Cómo calificó Paula Manzanal el desempeño sexual de Maluma?

La nueva invitada al sillón rojo de "El valor de la verdad" le otorgó una curiosa calificación al cantante colombiano Maluma. Tal como publicó en su cuenta de Instagram, primero le otorgó un 20 al cantante de “Felices los 4”. Sin embargo, en la promo de “EVDLV” se anunciaría que en realidad la nota era 16.