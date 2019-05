Alyssa Milano pide no tener relaciones sexuales hasta aprobarse ley a favor del aborto

La actriz de Hollywood, Alyssa Milano, conocida por sus papeles en las series "Melrose Place" y "Charmed", lanzó una campaña en Twitter para presionar al estado de Georgia, en Estados Unidos; y apruebe leyes a favor del aborto.

Según las leyes de Georgia, si se logra detectar el latido cardíaco en el feto no se puede abortar. Esto sucede aproximadamente a las 6 semanas, cuando la mayoría de las mujeres ignora que esta embarazada.

A razón de ello, la actriz nominada a los People's Choice Awards, hizo un llamamiento pidiendo a las mujeres dejar de tener sexo hasta recuperar la autonomía de sus cuerpos.

“Nuestros derechos reproductivos están siendo borrados. Hasta que las mujeres tengan control legal sobre nuestros propios cuerpos, no podemos arriesgarnos a un embarazo. Únete a mí al no tener sexo hasta que tengamos la autonomía corporal de vuelta. Estoy pidiendo un #SexStrike”, escribió la presentadora del programa “Project Runway: All Stars”.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg