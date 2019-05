Florinda Meza envía mensaje a Thalía tras terminar con su amistad [VIDEO]

Florinda Meza emocionó a todos sus seguidores al confirmar su regreso a la actuación en una nueva producción, por ello no duda en presentarse en diversos programas de espectáculos con la intención de promocionar su aparición; sin embargo, la popular Doña Florinda sorprendió a todos con las fuertes confesiones sobre María Antonieta de las Nieves y su amiga Thalía.

Como se recuerda, la esposa de Roberto Gómez Bolaños dejó en claro que no es amiga de la Chilindrina y criticó duramente que se haya quedado con el personaje que Chespirito le creó para 'El chavo del ocho'. Pese a que sus palabras generaron controversia, Florinda Meza decidió también referirse a Thalía.

En el 2017, Florinda Meza y Thalía sorprendieron a todo México al presumir su gran amistad en redes sociales, causando alboroto entre los usuarios y, pese a que tenían gran química, la relación habría terminado. Tras los rumores sobre un presunto proyecto que ambas tienen juntas para Brodway, la actriz de 70 años decidió confesar la verdad.

"No puedo hablar de lo que nunca he tenido, yo nunca he tenido un plan, pero no puedo hablar de lo que no está hecho y de lo que no hay", declaró Florinda a los medios mexicanos, además afirmó que la comunicación que mantenía con Thalía ya terminó.

Florinda Meza y Thalía distanciadas

La popular Chimoltrufia destacó que ya no han podido reunirse porque ambas viven muy lejos, además dejó en claro que "ella tiene su mundo y su vida ocupada". Sus palabras generaron una serie de especulaciones, pero no dio más detalles de lo que las llevó a distanciarse.