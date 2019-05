Josimar Farfán anuncia el fin de su matrimonio con ‘La protagonista’

El salsero peruano Josimar Fidel Farfán envió un comunicado a las redacciones para anunciar el fin de su matrimonio con Gianella Ydoña Loayza, la madre de su pequeño hijo.

El líder de Josimar y su Yambú y su aún esposa decidieron poner punto final a su relación hace tres meses, pero recién este jueves 9 de mayo se dio a conocer la ruptura.

“Ambos tomamos la decisión de no hacerlo público en su momento, porque nos sentíamos afectados por la situación que estábamos viviendo. Hoy en día hemos decidido darlo a conocer para evitar las especulaciones que se puedan malinterpretar en las redes sociales, pero además por el cariño y consideración a mis seguidores”, señala el anuncio.

El intérprete de “He sentido amor”, “Ese estúpido” y “Porque un hombre no llora” aseguró que por el bien de su pequeño, mantiene una buena relación con ‘La protagonista’, como llamaba a Gianella Ydoña Loayza.

“Deseo resaltar que no solo mantengo una relación cordial con ‘La protagonista’ y musa de mis temas musicales, sino también existe respeto, gran admiración por ambas partes y una comunicación fluida por nuestro hijo, que es nuestro motor y motivo, y quien dentro de poco cumplirá un añito de edad”, agregó el salsero.

En el comunicado firmado por Josimar Fidel, el intérprete salsero reveló la razón de su fracaso matrimonial. “Mi matrimonio y mi familia siempre han sido y serán mi prioridad en la vida, sin embargo, el hecho que se dé mi anhelada internacionalización este año hizo que estuviera alejado mucho tiempo de mi país, es por eso que la convivencia se vea perjudicada”, indicó el creador de la “salsa perucha”.

Josimar Fidel pasó a las filas de los casados el pasado sábado 16 de diciembre de 2017. El popular cantante de la orquesta peruana Josimar y su Yambú contrajo matrimonio con Gianella Ydoña Loayza, su novia de siempre.

Josimar Fidel y Gianella Ydoña se dieron el “sí, quiero” en la iglesia San José, en Jesús María, y estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

Antes de pasar a la fila de casados, el intérprete de temas como ‘He sentido amor’ y ‘Con la misma moneda’ contó a sus seguidores de Facebok cómo se sentía.

“Y llegó el día esperado. No saben cómo me siento. Me siento muy emocionado y nervioso a la vez, quiero gritar, llorar, no sé qué quiero hacer jajaja pero bueno... Gracias Dios por siempre estar conmigo, eres el invitado de honor en esta boda, bendícenos, cúbrenos con tu sangre bendita a mí y a mi futura esposa, a mi hijos y a mi familia y a todos las personas que llegarán a mi boda. Gracias a todas las personas que me apoyaron en hacer realidad este boda, de verdad voy a estar eternamente agradecido con ustedes, nos vemos más tarde... qué nervios jejeje”, publicó Josimar en su Facebook antes de ir al altar a esperar a su novia.