George Forsyth envía contundente mensaje a Vanessa Terkes tras leer su comunicado [VIDEO]

George Forsyth y Vanessa Terkes sorprendieron a sus miles de fanáticos al anunciar su separación a tan solo 8 meses de haber contraído matrimonio. A través de un comunicado, la popular actriz decidió hacer pública su separación, sorprendiendo al alcalde de La Victoria, quien decidió romper su silencio tras lo sucedido y contar qué los llevó a tomar la triste decisión.

El burgomaestre Forsyth no logró ocultar su asombro al conocer la existencia del comunicado, el cual dejó muchas interrogantes respecto al fin de su relación. En la hoja se revelan algunas de las razones que provocaron el distanciamiento en la pareja, además periodistas como Magaly Medina dejaron entre ver más detalles de los expuestos.

“Quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el Sr. George Patrick Forsyth Sommer. Quiero comentarles que en mi matrimonio como esposa siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar”, revela el documento enviado a los medios de espectáculos.

Por su parte, el alcalde de La Victoria decidió acabar con su silencio y contestó la incómoda pregunta en pleno operativo en Polvos Azules. George Forsyth dijo estar asombrado por el comunicado de su expareja, pero confirmó sus palabras.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, indicó para un diario local.

Según el ex arquero, el detonante del quiebre de la relación se produjo cuando asumió el cargo público, lo que llevó a dedicar más tiempo a su trabajo.