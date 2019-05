Magaly Medina revela la verdadera razón del fin entre Vanessa Terkes y Forsyth

Vanessa Terkes sorprendió a sus miles de seguidores al emitir un revelador comunicado a los medios de espectáculos, donde confesó las razones que la llevaron a separarse de George Forsyth. Como era de, la conductora Magaly Medina no dudó en opinar al respecto y terminó analizando el verdadero mensaje que la modelo intentó decir.

"Es el día de los comunicados", dijo la periodista en televisión, provocando las risas de los integrantes de su programa. La conductora afirmó que la pareja estaba "jugando" con los medios al decir que ambos se amaban, pese a que ya afrontaban una crisis en su relación.

"Quiero comentarles que en mi matrimonio, como esposa siempre entregué amor tiempo y respeto", leyó Magaly en el comunicado, "O sea quiere decir que él no entregó amor, ni tiempo, ni respeto. Chata, entre líneas hay que leerte", manifestó la conductora de 'Magaly TV la firme'.

"Claro, ella dice 'yo' en personal. O sea lo que le está diciendo es, mira: 'Tú me descuidaste, no me dabas tiempo, no me dabas amor, menos respeto, porque te estaban encontrando un día sábado", dijo la pelirroja refiriéndose sobre el ampay donde el ex arquero fue captado por las cámaras de los medios.

Como se recuerda, la relación entre Vanessa Terkes y George Forsyth empezó en medio de la polémica, debido a que algunos personajes del espectáculo no dudaron en afirmar que se trataba de una "alianza política", con la intención de llevar al 'Ken' a la alcaldía de La Victoria.

Tilsa llamó "show" a la boda de Vanessa y George

Una de las principales detractoras de la boda entre Vanessa Terkes y George Forsyth fue la conductora Tilsa Lozano, quien dejó en claro que se trataba de un matrimonio por conveniencia, ya que se dio en medio de las elecciones por la alcaldía.

Tilsa Lozano no se quedó callada. Hace una semana, reveló para diario El Popular que la famosa boda sería parte de un plan de marketing y que la pareja se habría separado.

"Es verdad que una persona muy cercana a la familia de Vanessadeslizó a una persona muy cercana a mí de que ellos se habían separado. ¿Si se casaron por un fin político? Eso era lo que se especulaba, pero no te puedo decir si es verdad o mentira. De que su matrimonio fue un show, fue un show", sentenció la popular modelo.