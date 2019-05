¿Paula Manzanal se acostó con jeque árabe por 10 mil dólares? [VIDEO]

Paula Manzanal sorprendió con su presencia en la promoción de "El valor de la verdad" de este sábado, así se sumaría a la lista de invitados que causan polémica con sus revelaciones tras las 21 preguntas por responder.

Beto Ortiz lanzó en sus redes sociales el segundo avance de lo que se verá en el programa a través de la señal de Latina.

En el clip, el periodista desliza las preguntas a la modelo sobre sus relaciones secretas con figuras reconocidas en el medio peruano como Nicola Porcella, Mario Hart y Coto Hernández. Pero con el detalle de que las posibles salidas se habrían dado mientras estos tres personajes mantenían una relación con Romina Lozano, Alejandra Baigorria y Yahaira Plascencia, en el orden correspondiente.

La modelo deja entrever sus romances pero una pregunta final resalta entre todas las demás: ¿Te ofrecieron 10 mil dólares para acostarte con un jeque en Dubái?.

Luego se observa que una acompañante de Paula Manzanal aprieta el botón rojo evitando así la respuesta a una de las preguntas de las veintiún preguntas del periodista. Por lo que, se presume que la modelo estará en aprietos con fatal revelación.

Además en otra de las revelaciones, la modelo confiesa que vivió una experiencia traumática con un hombre.

"Me jalaba el pelo para yo acercarme y se bajó el pantalón, me dijo (hizo una señal). Y yo dije: "No". Hazme lo que tú quieras pero yo no te voy a tocar. Para mí, fue lo más traumático de mi vida", declaró entre lágrimas Paula Manzanal.

Entre otros de los nombres que figuran en la lista de romances de la modelo son: Maluma, Fabio Agostini,Guty Carrera y Benjamin Lukovski.

La modelo se encuentra en medio de una demanda por juicio de alimentos a su expareja, DJ Jordan Davies, luego de abandonar a su hijo con ella.

Paula Manzanal en "El valor de la verdad"