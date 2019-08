Integrantes de Queen son más ricos que la reina Isabel II gracias a Bohemian Rhapsody

Gracias al triunfo de la película 'Bohemian Rhapsody', los integrantes de la mítica banda Queen lograron acumular una inmensa fortuna, la cual ha logrado superar a la que posee Isabel II, la reina de Inglaterra.

La producción protagonizada por Rami Malek y dirigida por Bryan Singer arrazó con la taquilla y registró ganancias por poco más de 900 millones de dólares a nivel mundial, por lo que los miembros de la agrupación liderada por Freddie Mercury amasaron una fuerte ganancia.

De acuerdo al diario ABC, los integrantes de Queen han llegado a sumar una fortuna de más de 445 millones de libras esterlinas (580 millones de dólares aproximadamente).

Esta cifra fue comparada con la que posee la reina de Inglaterra. Según Sunday Times Rich List, la monarca tiene una fortuna estimada en 370 millones de libras (481 millones de dólares aproximadamente).

Brian May, Roger Taylor y John Deacon recibieron 70 millones de libras esterlinas por derechos de la película. Sin embargo, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor embolsaron 25 millones de libras extras por su participación como asesores en el filme. Cabe precisar que el bajista Deacon no se involucró en este proyecto y tampoco asistió al estreno de la película.

Según la prensa británica, aproximadamente la mitad del dinero recaudado por ‘Bohemian Rhapsody’ fue directamente a May, Taylor y Deacon, por medio de su compañía Queen Films, ya que esta se encargó de coproducir la película.

A pesar de que ‘Bohemian Rhapsody’ generó división de opiniones entre los fanáticos de Queen, la cinta que relata la historia de la icónica banda recibió el premio a Mejor Película en Los Globos de Oro mientras que su protagonista, Rami Malek, se hizo con un Óscar a Mejor Actor por su interpretación de Freddier Mercury en la cinta estrenada en noviembre del 2018.