Paula Manzanal se confesará en "El Valor de la Verdad" [VIDEO]

Tras la segunda participación de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad', Beto Ortiz se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que Paula Manzanal será su nueva invitada del programa.

Para comunicarles la noticia a todos sus seguidores en la antes citada red social, el periodista compartió un adelanto del espacio televisivo producido por Latina en el que la modelo lanza polémicos comentarios, demostrando que dará mucho que hablar.

“¿De qué te sirve un corazón tan grande si solo va a latir una vez?” Este sábado a las 10 pm", escribió Beto Ortiz, junto al clip de la edición de ‘El Valor de la Verdad’ donde Paula Manzanal contará pasajes poco conocidos de su vida.

En el video, la exchica reality aparece brindando unas polémicas declaraciones. "¿Tú piensas que el tamaño importa?", le preguntó Beto a Paula Manzanal, quien impactó a más de uno por su controversial respuesta. "Si, importa, pero también importa cuánto tiempo dures. De qué te sirve un corazón tan grande si solo va a latir una vez?", dijo la modelo, tras lo cual se escucharon algunos murmullos en el set.

Luego de esto, Ortiz le nombra una lista de chicos reality y algunos artistas para que la exintegrante de 'Combate' le ponga un puntaje a cada uno.

"¿Podemos hacer un resumen de las notas de los alumnos?", le dice el periodista. Maluma, Mario Hart, Nicola Porcella, 'Coto' Hernández, Fabio Agostini.,Guty Carrera y Benjamin Lukovski se encuentran entre los nombres mencionados.

En otro momento, Paula Manzanal vuelve a encender la polémica al contar parte de una experiencia que le tocó vivir. "Si a mi no me entra por los ojos, no me entra por ningún lado; entonces yo dije "no, no, no, lo siento", relató la amiga de Stephanie Valenzuela sin evitar soltar algunas risas al contar la anécdota.