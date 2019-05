Tula Rodríguez: “¡Paremos esto ya!”

Luego de que Magaly Medina hiciera público el proceso legal que viene enfrentando Tula Rodríguez con los hijos de su esposo, el exgerente de televisión Javier Carmona, quien actualmente se encuentra en estado vegetativo a causa de un aneurisma, la conductora de ‘En boca de todos’ rompió su silencio.

Tal como lo hizo cuando anunció su embarazo años atrás, Tula tomó unos minutos de su programa para contarle al televidente sobre la demanda ante el Primer Juzgado Permanente de Familia que entabló con el fin de iniciar un proceso de interdicción y así poder administrar los bienes de Carmona. Asimismo, respondió a los hijos de su esposo, quienes la acusan de tener descuidado al empresario y cuestionó a Magaly Medina.

“Estoy apenada, avergonzada y bastante afectada por la manera en que se ha expuesto la salud de mi esposo, situación que nunca quise exponer y estoy segura que él tampoco hubiera querido... Cuando pasa lo que pasa quedaron deudas flotando que yo he asumido”, anotó al inicio de su relato.

“Mi esposo no tiene solo dos hijos, tiene tres hijos. Bendito sea Dios que el mayor, con 28 años, logró estudiar en Australia; el segundo, con 25 años, estudió en Nueva York. Yo tengo que cubrir el cien por ciento de mi niña que tiene diez años, además tengo que ayudarla porque ella nació con un tema que tengo que solventar para que esté al cien por ciento en todas sus capacidades”, agregó con la voz entrecortada.

“No me quiero quedar con todo, estoy pidiendo la administración de sus bienes, pero no es para mi bolsillo, es para mi esposo. Acá no hay herencia, nadie se quiere quedar con nada, solo quiero administrar en beneficio de mi esposo. ¡Por favor, paremos ya!”, dijo tras ventilar que aún faltan siete años para terminar de pagar el departamento donde reside y que compró con Carmona.

En otro momento, Tula alzó la voz para aclarar acerca de que tiene abandonado a su esposo. “Vengo entregando mi vida entera a mi compañero de vida, es el hombre que más amo y nadie tiene derecho a poner en duda toda mi entrega. He venido cumpliendo como mamá, sosteniendo a mi hija por el dolor que ella tiene de ver a su papá en ese estado”, sostuvo.

“A mi princesa se le cayó el castillo, su rey no está, no está la familia que teníamos construida. Me duele en el alma cuando ella me pregunta por sus hermanos... Mi único recreo son lo fines de semana que llevo a mi hija a la playa, pero yo no tomo, no fumo, no voy a ningún lugar porque no tengo nada que celebrar. No es justo que por uno o dos puntos de rating no tengamos cuidado con el daño que podemos hacer a una familia”, señaló en referencia a Magaly Medina.

Ante de finalizar, envió un mensaje a la familia del empresario. “Paremos con esto, mi corazón y mi cariño están intactos”. ❖