Pancho Rodríguez da la peor noticia sobre su romance con Spheffany Loza

Pancho Rodríguez y Spheffany Loza no suelen protagonizar escándalos, pero es una de las parejas más inestables de la farándula local, pues han terminado su romance en varias ocasiones.

Hace unos días, Pancho Rodríguez y Spheffany Loza protagonizaron un ampay, pese a que supuestamente los competidores de "Esto es Guerra" no mantienen un romance.

En las imágenes se ve a los exparticipantes de "Combate" abrazados en los camerinos de Esto es Guerra. El retador detalló que ese día llegaron temprano y solo había ese sofá para descansar.

Pancho Rodríguez habló sobre el ampay con Spheffany Loza, donde ambos aparecen abrazados en los camerinos de ‘Esto es Guerra’. Ante las comprometedoras imágenes, el chileno no pudo dejar de lado el tema.

El capitán de los ‘Retadores’ dijo que ese día llegaron temprano a su trabajo y solo había un sofá para descansar, por ello la hermana de Melissa Loza le pidió permiso para acostarse en su pecho y él se lo dio. Sin embargo, el chileno fue contundente sobre la relación que tiene con Spheffany Loza y aseguró que no retomará su relación con la modelo.

"La verdad es que nosotros no estamos hace ya un tiempo, el que tal vez nos hayan visto juntos, por aquí, por allá, es porque trabajamos acá. Nosotros no estamos y no vamos a regresar", manifestó Pancho Rodríguez, quien al parecer estaría interesado en la brasileña Paloma Fiuza.

Pancho Rodríguez fue retirado de “El artista del año”

La salida de Pancho Rodríguez de “El artista del año” tomó por sorpresa a más de uno, pues el chileno tuvo que dejar el programa por las diferencias entre las productoras de Gisela Valcárcel y de “Esto es Guerra”, que se originaron por la contratación de la argentina Poly Ávila.

Según Gisela Valcárcel, fue PROTV, productora de “Esto es guerra”, la cual decidió retirar al capitán de los Retadores de la competencia de canto y baile.

"Se me dijo que no querían tenerlo como participante en un lugar donde también se encontraba la señorita Poly Ávila. PROTV debe tener sus razones y está bien, lo respetamos", sostuvo la popular ‘señito’.

¿Pancho Rodríguez renunció a la capitanía de los retadores?