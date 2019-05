J Balvin retiró su apoyo al rapero Chris Brown quien golpeó a Rihanna [FOTOS]

El cantante J Balvin, reciente ganador al premio “Canción del Año Airplay” en los Billboard Latin Awards 2019 junto a Nicky Jam, se mostró arrepentido de haber mostrado su apoyo al rapero estadounidense Chris Brown.

Esto a una serie de criticas negativas que recibió el cantante colombiano de reggaetón y pop latino, primero por colocar una foto en su perfil de Instagram junto a la expareja de Rihanna y el rapero Tyga.

Luego por comentar con “100” una publicación del cantante Justin Bieber, en la que asegura que Chriss Brown es una combinación entre el fallecido 'Rey del Pop', Michael Jackson y el rapero y activista estadounidense Tupac Amaru Shakur, asesinado en 1996.

Al inicio, el interprete de "Ginza" prefirió ironizar sobre los comentarios de sus fans que se mostraban decepcionados por su amistad con Chris Brown.

“Te tenía en un altar hasta que me di cuenta que apoyas a Chris Brown. Estás cancelado”, le escribió un usuario en Twitter, a lo que J Blavin le respondió: “Por favor, hazlo rápido. Gente sin tolerancia en mi mundo no sirve”.

Sin embargo, tras desatarse la polémica el cantante de "Mi Gente" reconoció en una serie de tweets que no estaba al tanto del trasfondo de la relación de Chris Brown con Rihanna.

“Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal, no soy adivino para conocer qué pasó. NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SI aprecio el talento”, escribió el ganador del MTV Music Awards.

A razón de ello, J Balvin pidió disculpas y paz a todos aquellos que se sintieron ofendidos.

“Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen porque cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y se que lo que quería decir y viene una canción también”.

¿Qué ocurrió entre Rihanna y Chris Brown?

En 2009, la cantante de Barbados presentó una denuncia contra su entonces pareja por violencia doméstica. Chris Brown la golpeó y le desfiguró el rostro. Él se declaró culpable y fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y seis meses de servicio comunitario.