Michelle Salas eleva la temperatura con atrevido cruce de piernas [VIDEO]

Michelle Salas ha roto el estereotipo de ser "la hija de un famoso", en este caso ser la primera de Luis Miguel, pues la 'influencer' es una exitosa empresaria. La diseñadora de modas tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

"El fin de semana", compartió Michelle Salas en Instagram. En unas botas de cuerpo y un corto vestido que deja entrever sus piernas, la modelo ha causado sensación, pues ya acumula más de 25 mil corazones en menos de un día. Sus grandes seguidores no se hicieron esperar: "BOOM", "Tú tienes clase y elegancia, eso no se hereda, se aprende", "Bellísima Michelle. Dios te bendiga siempre", "Preciosa", "Me encantan", "Hermosa", entre otros mensajes.

Michelle Salas es hija del cantante Luis Miguel y de Stephanie Salas, la reconocida cantante y actriz mexicana. La joven tuvo una relación con el manager de su padre, Alejandro Asensi.

La relación que mantuvo con el hombre 20 años mayor que ella culminó en el quiebre de la relación amical entre Luis Miguel y el empresario. En el año 2016 tuvo al venezolano Danilo Díaz como pareja.

En el 2005 fue Michelle Salas quien salió a declarar que era hija del cantante Luis Miguel, con la intención de saber por qué 'El Sol de México' dejó de verla. Sus padres la tuvieron a los 20 años de edad en 1989, sin embargo, no fue hasta el 2008 que el mexicano la reconoció.

Cinco curiosidades de Michelle Salas

- Nació un 13 de junio de 1989 en México.

- Michelle Salas es modelo, diseñadora de modas y youtuber.

-Estudió moda en Nueva York, Estados Unidos, e incluso ha podido trabajar para marcas como Carolina Herrera y Tommy Hilfiger.

-Tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

-Su frase favorita es: "No mames wey".